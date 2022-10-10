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بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 10:32 صباحا
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
كانييه ويست على المسرح في تورونتو (كندا) العام 2015 (أ ف ب)
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نشر كانييه ويست تعليقات وُصفت بأنها معادية للسامية، ما دفع كل من إنستغرام وتويتر إلى تقييد حسابات مغني الراب الأميركي، المعروف باسم «يي».

وقالت ناطقة باسم تويتر، الأحد، إن حساب كانييه ويست أُغلق بسبب انتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية، وفق «فرانس برس».

من ناحيتها، قالت ناطقة باسم ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، إن المجموعة حذفت محتويات، من دون تحديدها، من حساب «يي» على خلفية انتهاك قواعدها.

- انتقادات كانييه ويست تهدد شراكته مع «أديداس»

كما فرضت إنستغرام قيوداً على حسابه، ما قد يشمل منعه من النشر أو كتابة التعليقات أو إرسال رسائل خاصة، وفق المصدر نفسه.

وأثار كانييه ويست، وهو فنان أسود، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن ارتدى قميصاً كتب عليه «White Lives Matter» (»حياة البيض مهمة») خلال أسبوع الموضة في باريس.

وفي هذه العبارة تحويل لاسم حركة «Black Lives Matter» (حياة السود مهمة) الشهيرة التي تصدر شعارها التظاهرات المناهضة للعنصرية في صيف عام 2020 في الولايات المتحدة.

وعلى إنستغرام، نشر يي (45 عاماً) لقطات شاشة لأحاديث أجراها الجمعة مع مغني الراب ديدي الذي انتقد القميص ورسالته.

كانييه ويست واليهود
وكتب كانييه ويست «سأستخدمك كمثال لأظهر لليهود الذين طلبوا منك الاتصال بي أنه لا يمكن لأحد أن يهددني أو يؤثر علي». وحذف المنشور لاحقاً لكن نسخاً منه لا تزال مرئية على الإنترنت.

ثم على تويتر، قال كانييه ويست في تغريدة مُسحت لاحقاً إنه يعتزم مهاجمة اليهود. وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أن المنشور ينتهك قواعدها.

واتهمت اللجنة اليهودية الأميركية (AJC) مغني الراب بالترويج لـ«كراهية اليهود». وقالت «كانييه ويست يجب أن يجد طريقة لتوضيح وجهة نظره، من دون اللجوء إلى معاداة السامية».

واعتاد يي، الذي تعاني من اضطراب ثنائي القطب، إثارة الجدل، وقد مُنع سابقاً من استخدام إنستغرام لمدة 24 ساعة في مارس، في خضم مرحلة طلاقه المضطربة من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

كما أن مغني الراب على وشك الانفصال عن ماركة «أديداس» التي قالت إنها تعتزم «إعادة تقييم» تعاونها مع الفنان.

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