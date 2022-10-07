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انتقادات كانييه ويست تهدد شراكته مع «أديداس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 01:37 مساء
انتقادات كانييه ويست تهدد شراكته مع «أديداس»
كانييه ويست في لاس فيغاس في سبتمبر 2015 (أ ف ب)
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بعدما وجّه انتقادات لها، ستعيد شركة «أديداس» النظر بشان شراكتها مع مغني الراب الأميركي كانييه ويست.

وأشارت المجموعة، التي لم تحدد سبب قرارها هذا، في بيان الجمعة إلى أنّ «الشراكة الناجحة عادةً ما تستند إلى الاحترام المتبادل والقيم المشتركة».

وأضافت في البيان: «بعد جهود عدة حصلت بطريقة غير علنية في محاولة لحلّ المشكلة، قررنا أن نعيد النظر في شراكتنا» مع كانييه ويست، وفق «فرانس برس».

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وقد شهدت العلاقة بين الفنان الأميركي والشركة الألمانية توتراً في الأشهر الأخيرة، مرتبطة بالتعاون بين الجانبين في مجموعة «ييزي» للأحذية الرياضية التي صممها مغني الراب وطورها مع «أديداس» في 2014 وحققت نجاحاً هائلاً أدخلت كانييه ويست إلى نادي أصحاب المليارات.

ونشرت الصحافة المتخصصة رسائل عدة لكانييه ويست انتقد فيها عبر حسابه على إنستغرام إطلاق «أديداس» فعاليات أطلقت عليها اسم «ييزي داي» (»يوم ييزي») من دون موافقته، مع نشره سلسلة تعليقات انتقد فيها العلامة التجارية.

كانييه ويست
كما أشارت معلومات صحفية إلى أن كانييه ويست يأخذ أيضاً على أديداس إعادة تصميمها مجموعات أقدم من أحذية «ييزي» الرياضية، واستغنائها عن موظفين بينهم مدير «ييزي» العام، من دون موافقته.

وطُرحت أحذية «ييزي» الرياضية بداية عام 2008 من خلال تعاون بين مغني الراب ومجموعة «نايكي»، قبل تحويل مسار التعاون نحو «أديداس» بعد بضع سنوات.

وفي منتصف الشهر الفائت، أعلن كانييه ويست بصورة أحادية إنهاء شراكته مع ماركة «غاب»، متهماً العلامة التجارية بالإخلال بشروط التعاون.

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