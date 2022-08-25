Atwasat

تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 03:30 مساء
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
ضباب في قرية النماص السعودية الباردة إلى حد ما في فصل الصيف، 16 أغسطس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يرتدي السعودي عبدالله العنيزي سترة ثقيلة فوق ثوبه وهو يجلس رفقة أصدقائه تحت الضباب الكثيف ورذاذ المطر في مدينة النماص جبلية جنوبا، التي هربوا إليها من حرارة تلامس 50 درجة مئوية في الرياض ومدن المملكة صيفا.

ويقضي العنيزي (45 عاما) إجازته في النماص المعروفة «بمدينة الضباب» والواقعة على بعد 120 كلم شمال مدينة أبها في جنوب غرب البلاد حيث تتسبب الرياح الموسمية الرطبة بانخفاض درجات الحرارة خلال الصيف، وفق «فرانس برس».

ويقول العنيزي بينما يفترش مع أصدقائه السبعة الأرض في متنزه بين الأشجار «درجة الحرارة في الرياض 46 وهنا 20، الفرق 26 درجة». وتبعثر نسمة هواء منعش بعض أغراضهم.

ويتابع العسكري المتقاعد الذي قطع نحو 850 كلم بسيارته في رحلة استغرقت 12 ساعة «نهرب من الأجواء الحارة والشمس الحارقة إلى هنا حيث الأجواء باردة والأمطار شبه مستمرة والضباب».

مشهد غير مألوف
وترتفع النماص نحو 2800 متر فوق سطح البحر، وتحجب الغيوم والضباب فيها الشمس معظم فترات النهار صيفا وكذلك رؤية قمم جبالها الخضراء. ولا تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة خلال النهار في فصل الصيف فيما تهبط إلى ما دون 17 درجة ليلا.

ومع تساقط الأمطار باستمرار، باتت الأشجار والنباتات تغطي أراضيها في مشهد غير مألوف بمدن البلد الخليجي الصحراوي.

وتقصد الأسر السعودية المتنزهات ومعها أطعمة وألعاب للصغار. وفور بدء المطر، تخرج الأمهات المظلات الملوّنة وسترات بلاستيكية لمنع تبلّل الأطفال. وتقول السعودية المنتقبة نوف ضاحكة وهي تحكم إغلاق سترة طفلتها «قبل القدوم إلى هنا نعد كافة أدوات الشتاء» في عز فصل الصيف.

ممشى الضباب
وشيدت السلطات «ممشى الضباب»، وهو طريق للمشاة والدراجات فوق قمة مرتفعة يمكن منه رؤية الضباب الكثيف والمناظر الجبلية الجميلة.

وخصصت عربات طعام متنقلة تبيع مشروبات وأطعمة ساخنة لرّواد معظمهم يرتدون معاطف وسترات ثقيلة، فيما تصدح الأغاني السعودية في الأرجاء.

ويقول الموظف خلف الجهيري (33 عاما) إنه أتى إلى المكان برفقة زوجته وأسرته من تبوك (شمال) للاستمتاع «بالأجواء الباردة في الصيف». ويتابع الرجل الذي ارتدى كنزة خضراء وغطى رأسه لتفادي قطرات المطر «نفتقد هذه الأجواء في مدينتنا حيث تتجاوز الحرارة 40 درجة يوميا بالصيف».

وتسجل المدن السعودية درجات حرارة مرتفعة جدا في فصل الصيف تصل إلى 50 درجة مئوية.

في 2020، كشفت دراسة نُشرت في مجلة «ساينس أدفينسز» أن منطقة الخليج تسجل أكثر الأجواء حرارة ورطوبة مقارنة بأي مكان آخر على وجه الأرض.

ويشير المسؤول في مركز «وسم» للأرصاد الجوية حسن عبدالله إلى أن اعتدال الطقس في جنوب غرب السعودية يعود إلى «الرياح الموسمية العالية الرطوبة». ويضيف «المنطقة مرتفعة عن مستوى سطح البحر بحدود 2500 إلى 3000 متر، وتتعرض لرياح موسمية عالية الرطوبة محملة بالغيوم الركامية الرعدية والأمطار الغزيرة التي تبرّد الطقس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية

حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية
لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟

لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟
الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات

الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات
مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا

مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا
اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي

اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي
وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس

وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس
باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول السلمي

باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول ...
موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا

موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا
مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة

مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة
لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟

لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟
خبير بالبنك الدولي: مخاطر داخلية وخارجية تحيط بالاقتصاد الليبي.. لكن احتياطيات «المركزي» مريحة

خبير بالبنك الدولي: مخاطر داخلية وخارجية تحيط بالاقتصاد الليبي.. لكن احتياطيات ...
في 15 دقيقة.. عاصفة رعدية تغرق شوارع درنة (فيديو)

في 15 دقيقة.. عاصفة رعدية تغرق شوارع درنة (فيديو)
«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»

«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: انطلاق المخيم التدريبي للأولمبياد الخاص الليبي
بالصور: انطلاق المخيم التدريبي للأولمبياد الخاص الليبي
روبن هود في الهند.. عصابة تسرق الأغنياء وتوزع الغنائم على الفقراء
روبن هود في الهند.. عصابة تسرق الأغنياء وتوزع الغنائم على الفقراء
الأميران وليام وهاري.. شقيقان فرقت بينهما الأيام
الأميران وليام وهاري.. شقيقان فرقت بينهما الأيام
قبرص تواجه مشكلة التخلي عن الكلاب الأليفة
قبرص تواجه مشكلة التخلي عن الكلاب الأليفة
دعوى على «سوني» و«بلاي ستيشن» تطالبهما بتعويضات 5.9 مليارات دولار
دعوى على «سوني» و«بلاي ستيشن» تطالبهما بتعويضات 5.9 مليارات دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية...
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968...
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف ......
أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار
أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار...
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو...
المزيد
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف...
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم...
تحقيق وشكوى إثر قتل مكسيكيين دبا مهددا بالانقراض
تحقيق وشكوى إثر قتل مكسيكيين دبا مهددا بالانقراض...
دعوى على «سوني» و«بلاي ستيشن» تطالبهما بتعويضات 5.9 مليارات دولار
دعوى على «سوني» و«بلاي ستيشن» تطالبهما بتعويضات 5.9 مليارات ......
قبرص تواجه مشكلة التخلي عن الكلاب الأليفة
قبرص تواجه مشكلة التخلي عن الكلاب الأليفة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط