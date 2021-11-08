معركة بروث الأبقار في قرية هندية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 11:30 صباحا
جانب من الرجال المشاركين في معركة بروث الأبقار في عوماتابورا بالهند (أ ف ب)

شارك حشد كبير بكثير من الفرح في معركة بروث البقر بإحدى قرى الهند، خلال مهرجان «جورهاببا» التقليدي الذي يقام بعد أيام قليلة من عيد ديوالي، أكبر عيد هندي.

واستعد السكان لهذه الطقوس السنوية بجمع «الذخيرة» من أصحاب الأبقار في غوماتابورا الواقعة على حدود ولايتي كارناتاكا وتاميل نادو، وفق «فرانس برس».

وأحضر كل مشارك ما تيسر له من أدوات القتال الثمينة على مقطورات إلى المعبد حيث أجرى أحد الكهنة الهندوس مراسم مباركتها.

ومن ثم ألقي السماد على الأرض وغاص فيه الرجال والصبية من كل الأعمار يغرفون منه ذخيرتهم للمعركة.

ويتدفق عدد كبير من الزوار سنويا إلى غوماتابورا على أمل أن تحميهم مشاركتهم في هذه الطقوس من الإصابة بالأمراض.

وقال المزارع ماهيش الذي كان حاضرا خلال المهرجان، السبت، «إذا أصيبوا بمرض، فسيشفون منه».

ويؤمن كثر من الهندوس الذي يشكلون غالبية سكان الهند بأن لفضلات البقرة، وهي حيوان مقدس بالنسبة لهم لا يأكلون لحمه، خصائص علاجية.

ويُعتبر رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي من أشد المدافعين عن الحيوانات وقد حظر عدد من الولايات الهندية منذ مدة طويلة ذبحها من أجل اللحوم.

ونصح أعضاء من حزب مودي باستخدام بول البقر كحماية وعلاج لـ«كوفيد-19» وأمراض أخرى.

وتسعى حكومته أيضًا إلى تشجيع إنتاج معجون الأسنان والشامبو ومستحضرات طرد البعوض من فضلات الماشية.

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