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أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 02:59 مساء
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين
المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية اللواء مسعود أرحومة (يسار) متحدثا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (يمين) في صورة مركبة من لقائهما في العاصمة طرابلس، 6 نوفمبر 2022. (فيسبوك)
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قال المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اللواء مسعود أرحومة، إن «القضاء الوطني هو من له الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين»، وذلك خلال لقاء مع المدعي العام  للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية أمس الأحد.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن زيارة خان تأتي «في إطار المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيدا لمبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي ومنع الإفلات من العقاب».

حضر اللقاء عدد من أعضاء النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام.

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ماذا قال المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»؟
من جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحرص على تعزيز التعاون وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية وتطوير نطاق التعاون وآلياته، وفق بيان مكتب أرحومة.

ووصل خان إلى العاصمة طرابلس السبت، واجتمع فور وصوله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة عبدالرحمن.

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