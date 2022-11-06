باتيلي يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وذلك بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية عبر حسابها على «تويتر»، إن المدعي العام كريم خان أعرب خلال اللقاء عن سعادته بلقاء باتيلي وخالص شكره للدعم القوي من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لزيارته، دون تفاصيل.

ولم تصدر بعثة الأمم المتحد للدعم في ليبيا أي تصريح بشأن المقابلة.

- المنفي يستقبل كريم خان في طرابلس

التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية

ووصل خان إلى العاصمة طرابلس أمس السبت، واجتمع فور وصوله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي ناقش معه «أوجه التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمنفي كريم خان على أن «الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه»، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة، وفق البيان.