المنفي يستقبل كريم خان في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فور وصوله إلى العاصمة طرابلس مساء اليوم السبت.

ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية زيارة مرتقبة لمدعيها العام إلى ليبيا دون أن تحدد موعدا دقيقا لها، موضحة أن الزيارة ستأتي لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضمان المساءلة كأحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية المحكمة.

وأكد كريم خان في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل الماضي، أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية في صميم الإستراتيجية المتجددة للمحكمة. وأصبح مكتب المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر الماضي عضوا رسميا في الفريق المشترك الذي يدعم التحقيقات في الجرائم ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وعمل كريم خان محاميا لسيف الإسلام القذافي قبل أن يتولى منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وكانت آخر زيارة له إلى ليبيا في العام 2012.