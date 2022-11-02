«حكومة الوحدة» تبحث بدء صيانة محطة زوارة لتحلية المياه

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خطة صيانة وتطوير محطة زوارة لتحلية المياه، وذلك خلال لقاء مع عدد من أعيان المدينة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي زوارة.

حضر اللقاء وزيرا الحكم المحلي بدر الدين التومي، والموارد المائية طارق بوفليقة، ووكيلا وزارتي الشباب والرياضة، ورئيس جهاز الحرس البلدي.

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تخصيص المبالغ المالية لبدء صيانة محطة زوارة لتحلية المياه

ونقل بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك»، تأكيد وزير الموارد المائية استكمال الوزارة الإجراءات التعاقدية، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش سير العمل بعدد من المشروعات داخل البلدية، والتعرف على الصعوبات التي تواجه البلدية وسكانها، وتوجيه وزارة الحكم المحلي للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالخصوص.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي عددا من الأعيان والمجلس البلدي زوارة، الأربعاء 2 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي عددا من الأعيان والمجلس البلدي زوارة، الأربعاء 2 نوفمبر 2022 (حكومة الوحدة)