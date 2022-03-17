«حكومة الوحدة»: تنفيذ توسعة لطريق زوارة- أبي كماش بتكلفة 116 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمس الأربعاء قرارا اعتمد من خلاله مشروع توسعة الطريق الرابط بين زوارة وأبي كماش، بطول 35 كيلومترا.

وأذن المجلس لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات للقيام بأعمال المشروع. كما نص القرار على الإذن لشركة استدامة للمقاولات العامة بالمشاركة مع شركة أشغال تونس لتنفيذ التوسعة، وذلك بمبلغ قدره 116 مليون دينار.

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وفي 20 نوفمبر الماضي زار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي زوارة للاطلاع على مرافق البلدية والوقوف على احتياجات المواطنين فيها.