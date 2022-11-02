بلدية بنغازي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تضعان خطة عمل شاملة لإدارة المخلفات

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت بلدية بنغازي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في وضع منظومة وخطة تشغيلية لإدارة المخلفات في المدينة، وأوضحت البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن ذلك يهدف «للرفع من النظم والمعايير البيئية ابتداءً من نقاط خروج المخلفات والتجميع والنقل والفرز والتدوير والتخلص النهائي للوصول مستقبلًا إلى نقطة «صفر مخلفات».

واستضافت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم عضو المجلس التسييري للبلدية مسؤول ملف البيئة المهندس أحمد الطيرة، والمستشار في المخلفات أكرم المصري، ومدير إدارة المخلفات الصلبة والسائلة المهندس منصف المختار، ورئيس مجلس إدارة شركات خدمات النظافة العامة بنغازي عبدالرحمن زيد، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي، والمستشار البيئي سالم إبراهيم، ومدير مكتب الإصحاح البيئي المهندس بوبكر، ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي، ومدير فرع شركة البحر المتوسط على لوشيش.

- بلدية بنغازي تنفذ حديقة ثالثة في منطقة المحيشي

- بلدية بنغازي تفتتح مدرسة نموذجية متكاملة بمنطقة الكويفية

- رصف 4 شوارع في بنغازي