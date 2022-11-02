Atwasat

بلدية بنغازي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تضعان خطة عمل شاملة لإدارة المخلفات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 07:07 مساء
بلدية بنغازي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تضعان خطة عمل شاملة لإدارة المخلفات
الاجتماع المخصص لمناقشة خطة العمل الشاملة لإدارة المخلفات في بنغازي. (بلدية بنغازي)
alwasat radio

شرعت بلدية بنغازي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في وضع منظومة وخطة تشغيلية لإدارة المخلفات في المدينة، وأوضحت البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن ذلك يهدف «للرفع من النظم والمعايير البيئية ابتداءً من نقاط خروج المخلفات والتجميع والنقل والفرز والتدوير والتخلص النهائي للوصول مستقبلًا إلى نقطة «صفر مخلفات».

واستضافت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم عضو المجلس التسييري للبلدية مسؤول ملف البيئة المهندس أحمد الطيرة، والمستشار في المخلفات أكرم المصري، ومدير إدارة المخلفات الصلبة والسائلة المهندس منصف المختار، ورئيس مجلس إدارة شركات خدمات النظافة العامة بنغازي عبدالرحمن زيد، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي، والمستشار البيئي سالم إبراهيم، ومدير مكتب الإصحاح البيئي المهندس بوبكر، ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي، ومدير فرع شركة البحر المتوسط على لوشيش.

- بلدية بنغازي تنفذ حديقة ثالثة في منطقة المحيشي
- بلدية بنغازي تفتتح مدرسة نموذجية متكاملة بمنطقة الكويفية
- رصف 4 شوارع في بنغازي

خطة شاملة لأعمال النظافة في بنغازي
وأكدت البلدية أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على وضع خطة عمل شاملة لجميع مراحل أعمال النظافة العامة والبدء في تنفيذ الخطة على منطقة معينة يجري اختيارها ومتابعة سير العمل فيها، والمشاكل والصعوبات التي تواجهها ومن ثم يجري التوسع في المواقع الأخرى لحين الوصول للهدف المنشود وتحقيق آلية عمل وفق الأسس والمعايير الفنية والعلمية المعتمدة في أعمال نقل وتجميع وتدوير المخلفات بكافة أنواعها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في ...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول

ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر في موعدها

قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر ...
مخاطر وقوع أعمال عنف تزداد قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية

مخاطر وقوع أعمال عنف تزداد قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية
«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!

«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!
«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟

«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟
«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية

«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية
«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)

«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)
بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق الحبوب»

بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق ...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»

تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي

لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي
«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة

«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة
كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب الوطني

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب ...
منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود

منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود
توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة

السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يحيل القاعدة الدستورية للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها
مجلس الدولة يحيل القاعدة الدستورية للجان المختصة لوضع الضبط ...
«إعلان الجزائر»: القادة العرب يدعمون «الحل الليبي» وصولا إلى انتخابات تحقق الاستقرار
«إعلان الجزائر»: القادة العرب يدعمون «الحل الليبي» وصولا إلى ...
إجلاء 174 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر
إجلاء 174 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر
أبوجناح يبحث عراقيل التجارة البينية واستثمار الإمكانات بين ليبيا والسودان
أبوجناح يبحث عراقيل التجارة البينية واستثمار الإمكانات بين ليبيا ...
المشري والنويري يؤكدان ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على 3 ملفات
المشري والنويري يؤكدان ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على 3 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير
ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير...
المزيد
أولياء أمور يغلقون مدرستين للتعليم الأساسي في سرت
أولياء أمور يغلقون مدرستين للتعليم الأساسي في سرت...
الدبيبة يعلق على قرار القمة العربية: صوت الليبيين أصبح أكثر وصولا
الدبيبة يعلق على قرار القمة العربية: صوت الليبيين أصبح أكثر ......
بلدية بنغازي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تضعان خطة عمل شاملة لإدارة المخلفات
بلدية بنغازي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تضعان خطة عمل......
المشري والنويري يؤكدان ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على 3 ملفات
المشري والنويري يؤكدان ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على ......
أبوجناح يبحث عراقيل التجارة البينية واستثمار الإمكانات بين ليبيا والسودان
أبوجناح يبحث عراقيل التجارة البينية واستثمار الإمكانات بين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط