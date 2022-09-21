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بلدية بنغازي تفتتح مدرسة نموذجية متكاملة بمنطقة الكويفية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 05:17 مساء
بلدية بنغازي تفتتح مدرسة نموذجية متكاملة بمنطقة الكويفية
موقع المدرسة النموذجية بمنطقة الكويفية في بنغازي. (بلدية بنغازي)
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افتتحت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، مدرسة نموذجية متكاملة بمنطقة الكويفية شرق المدينة، وذلك في اختفالية حضرها عدد من المسؤولين والقيادات المحلية ووفد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة نائب رئيس الوزراء، علي القطراني.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المدرسة النموذجية التي جرى افتتاحها بمنطقة الكويفية تضم 10 فصول، وثلاثة معامل رئيسية، ومسرحًا كبيرًا، ومكتبة ومخزنين و14 دورة مياه وغُرفة حارس أمن.

- إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في بنغازي

الهدف من المدرسة النموجية بمنطقة الكويفية
وأوضحت بلدية بنغازي أن أعمال هذه المدرسة تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وتهدف إلى سد العجز في المدارس التعليمية وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية بمنطقة الكويفية.

واحتفلت بلدية بنغازي في وقت سابق اليوم بإعادة افتتاح جسر طريق رفيق المهدوي بعد صيانته وإعادة تأهيله بعد الأضرار التي لحقت به جراء الحرب على الإرهاب التي شهدتها مدينة بنغازي خلال السنوات الماضية.

قاعة المدرسة النموذجية بمنطقة الكويفية في بنغازي. (بلدية بنغازي)
قاعة المدرسة النموذجية بمنطقة الكويفية في بنغازي. (بلدية بنغازي)
أحد معامل المدرسة النموذجية بمنطقة الكويفية في بنغازي. (بلدية بنغازي)
أحد معامل المدرسة النموذجية بمنطقة الكويفية في بنغازي. (بلدية بنغازي)
أحد فصول المدرسة النموذجية بمنطقة الكويفية في بنغازي. (بلدية بنغازي)
أحد فصول المدرسة النموذجية بمنطقة الكويفية في بنغازي. (بلدية بنغازي)
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