بلدية بنغازي تنفذ حديقة ثالثة في منطقة المحيشي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي تنفيذ حديقة ثالثة بمنطقة المحيشي مقابل مسجد أبي سعد الخُضري.

وتبلغ مساحة الحديقة عشرة آلاف متر مربع، ولا يزال العمل مُستمر لاستكمال مرافق الحديقة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ويأتي المشروع ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.