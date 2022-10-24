بلدية بنغازي تنفذ حديقة ثالثة في منطقة المحيشي...

أعلنت بلدية بنغازي تنفيذ حديقة ثالثة بمنطقة المحيشي مقابل مسجد أبي سعد الخُضري.
وتبلغ مساحة الحديقة عشرة آلاف متر مربع، ولا يزال العمل مُستمر لاستكمال مرافق الحديقة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.
ويأتي المشروع ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.
حملة نظافة
كما تعكف بلدية بنغازي حاليا على تنفيذ حملة للنظافة العامة بممر ونفق المشاة بمنطقة السبالة، ومحيط مشروع البحيرات، وفندق أوزو بمنطقة جليانة بإشراف لجنة متابعة أعمال النظافة العامة بالبلدية.
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