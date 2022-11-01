«الرئاسي»: عمداء بلديات طرابلس الكبرى يرحبون بعودة العمل بنظام المحافظات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى خلال لقائهم مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بديوان بلدية طرابلس المركز، اليوم الثلاثاء، ترحيبهم بعودة العمل بنظام المحافظات، وإنشاء محافظة طرابلس، واعتبروا أن اللامركزية «تقدم الحل الأنجع لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها».

وأكد العمداء أن نظام اللامركزية يضمن حقوق مناطق ومكونات الشعب الليبي كافة، من خلال المحافظات، عبر تسلمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم، وأوضحوا أن إعلان محافظة طرابلس هو «نموذج لمشروع وطني، سيكون له أثر بالغ في استقرار ليبيا»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وحسب البيان، فقد ناشد عمداء طرابلس الكبرى عمداء بلديات ليبيا بأن يحذوا حذو طرابلس بعودة العمل بنظام المحافظات، منوهين بقدرته على تحقيق الاستقرار والتنمية المكانية من خلال تخصيص ميزانية لكل محافظة للقيام بالمهام الموكلة لها دون الرجوع لرئاسة الحكومة التي ستتفرغ بدورها لإنجاز السياسة العامة للدولة.

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الكوني يشيد بوعي عمداء البلديات

بدوره، أشاد الكوني بوعي وبُعد نظر العمداء ونضجهم الفكري الذي يصب في مصلحة بلدياتهم بتوفير الإمكانات التي تؤهلها للقيام بمهامها في خدمة المواطنين في عديد المجالات، وفسح المجال للحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة أمور الدولة.

وأوضح أن عودة العمل بنظام المحافظات، هو «الأنجع» خلال هذه المرحلة لمساهمته في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار، وإبعاد الصراعات عن العاصمة طرابلس التي عانت طيلة العقد الماضي من تداعياتها، ما يمهد الطريق لبناء دولة المؤسسات النموذجية.

وأعلن الكوني استمراره في عقد الجلسات الحوارية مع رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، لإنشاء محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في كل دول العالم.

لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)