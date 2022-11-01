Atwasat

«الرئاسي»: عمداء بلديات طرابلس الكبرى يرحبون بعودة العمل بنظام المحافظات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 04:02 مساء
«الرئاسي»: عمداء بلديات طرابلس الكبرى يرحبون بعودة العمل بنظام المحافظات
لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى خلال لقائهم مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بديوان بلدية طرابلس المركز، اليوم الثلاثاء، ترحيبهم بعودة العمل بنظام المحافظات، وإنشاء محافظة طرابلس، واعتبروا أن اللامركزية «تقدم الحل الأنجع لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها».

وأكد العمداء أن نظام اللامركزية يضمن حقوق مناطق ومكونات الشعب الليبي كافة، من خلال المحافظات، عبر تسلمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم، وأوضحوا أن إعلان محافظة طرابلس هو «نموذج لمشروع وطني، سيكون له أثر بالغ في استقرار ليبيا»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وحسب البيان، فقد ناشد عمداء طرابلس الكبرى عمداء بلديات ليبيا بأن يحذوا حذو طرابلس بعودة العمل بنظام المحافظات، منوهين بقدرته على تحقيق الاستقرار والتنمية المكانية من خلال تخصيص ميزانية لكل محافظة للقيام بالمهام الموكلة لها دون الرجوع لرئاسة الحكومة التي ستتفرغ بدورها لإنجاز السياسة العامة للدولة.

- الكوني: اللامركزية تقدم الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد
- الكوني: المركزية أرهقت طرابلس وأسهمت في الانسداد السياسي الحالي
- الكوني يعرض مبادرته بشأن العودة لنظام المحافظات ببلدية سوق الجمعة
- الكوني يحث أهل طرابلس لتبني مبادرته لتفكيك المركزية وتخفيف العبء على العاصمة

الكوني يشيد بوعي عمداء البلديات
بدوره، أشاد الكوني بوعي وبُعد نظر العمداء ونضجهم الفكري الذي يصب في مصلحة بلدياتهم بتوفير الإمكانات التي تؤهلها للقيام بمهامها في خدمة المواطنين في عديد المجالات، وفسح المجال للحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة أمور الدولة.

وأوضح أن عودة العمل بنظام المحافظات، هو «الأنجع» خلال هذه المرحلة لمساهمته في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار، وإبعاد الصراعات عن العاصمة طرابلس التي عانت طيلة العقد الماضي من تداعياتها، ما يمهد الطريق لبناء دولة المؤسسات النموذجية.

وأعلن الكوني استمراره في عقد الجلسات الحوارية مع رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، لإنشاء محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في كل دول العالم.

لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عمداء بلديات طرابلس الكبري، 1 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»
البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%

البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%
قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟

قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟
ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب

ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع
سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»

سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»
لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون

لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا
كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر

كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر
واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين

واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين
أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس

أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس
استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة

استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة
240 مقاتلة و1600 طلعة جوية.. أضخم تدريبات جوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

240 مقاتلة و1600 طلعة جوية.. أضخم تدريبات جوية بين الولايات المتحدة وكوريا ...
العثور على كاميرات مستكشف في كندا بعد 85 عاماً من رحلته

العثور على كاميرات مستكشف في كندا بعد 85 عاماً من رحلته
عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» لسوق العمل عالميا

عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» لسوق العمل عالميا
سكبوا «البنزين على الوجه واليدين».. منظمة حقوقية تتهم القوات السورية بتعمد حرق جثث القتلى لطمس هوياتهم

سكبوا «البنزين على الوجه واليدين».. منظمة حقوقية تتهم القوات السورية بتعمد حرق ...
كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام

كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام
36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس

36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللافي ومبعوث ماكرون يؤكدان أهمية عمل لجنة «5+5»
اللافي ومبعوث ماكرون يؤكدان أهمية عمل لجنة «5+5»
«التعليم» تعلن نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي غدا
«التعليم» تعلن نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي غدا
بن قدارة: ندرس مد خطي أنابيب غاز مع اليونان ودمياط
بن قدارة: ندرس مد خطي أنابيب غاز مع اليونان ودمياط
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
المزيد
«الرئاسي»: عمداء بلديات طرابلس الكبرى يرحبون بعودة العمل بنظام المحافظات
«الرئاسي»: عمداء بلديات طرابلس الكبرى يرحبون بعودة العمل ......
المنقوش تبحث مع مسؤولة أميركية «تثبيت الاستقرار» في ليبيا وجهود دعم الانتخابات
المنقوش تبحث مع مسؤولة أميركية «تثبيت الاستقرار» في ليبيا ......
باشاغا يؤكد أهمية الوصول إلى قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات
باشاغا يؤكد أهمية الوصول إلى قاعدة دستورية تمكن من إجراء ......
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط