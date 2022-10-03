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الكوني: المركزية أرهقت طرابلس وساهمت في الانسداد السياسي الحالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 01:39 مساء
الكوني: المركزية أرهقت طرابلس وساهمت في الانسداد السياسي الحالي
على اليمين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بجانبه السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري. (الإنترنت)
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قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الإثنين، إن المركزية أرهقت العاصمة طرابلس، وساهمت في حالة الانسداد السياسي الحالي، مشددًا على ضرورة عودة العمل بنظام المحافظات المتبع قبل العام 1969 للحد من النزاعات على السلطة.

جاء حديث الكوني خلال لقاء جمعه بالسفير القطري لدى ليبيا خالد محمد الدوسري، الذي نقل تحيات أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

من جانبه أكد الدوسري استمرار دعم بلاده جهود المجلس الرئاسي لاستقرار ليبيا ووحدة ترابها، واحترامها خيارات الشعب الليبي بإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وفي معرض حديثه أشاد الكوني بمواقف دولة قطر الداعمة لليبيا، وأثنى على جهود استعدادتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في دورته الثانية والعشرين.

الكوني بجانبه السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري. (الإنترنت)
الكوني بجانبه السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري. (الإنترنت)
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