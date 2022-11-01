بن قدارة: ندرس مد خطي أنابيب غاز مع اليونان ودمياط

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنه جار دراسة فكرة مشروع خط أنابيب غاز للربط مع اليونان، وآخر لمدينة دمياط المصرية، يضافان إلى الخط الراهن الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا.

وأضاف بن قدارة، أن إنتاج ليبيا من الغاز يصل إلى ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز، ويستهلك أغلبه محليا، مشيرا إلى أن احتياطيات ليبيا من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعب، حسب تصريح إلى قناة «CNBC» عربية، نقلته صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا، على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

بن قدارة يتوقع ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى 3 ملايين برميل مستقبلا

وأضاف أنه على وشك التوقيع مع شركة «إيني» لاستثمار في حدود 6 و8 مليارات دولار؛ للبحث والاستكشاف في حقول في البحر المتوسط وكذلك غرب ليبيا.

- بن قدارة: اتفقنا مع «إيني» و«بي بي» لبدء الحفر وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط والحمادة

- بن قدارة: إيرادات النفط الليبي ستتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية 2022

وفي سياق آخر، توقع بن قدارة أن يصل إنتاج بلاده من النفط إلى مستوى ثلاثة ملايين برميل خلال عامين أو ثلاثة المقبلة، وذلك مقابل مستوى 1.2 مليون برميل حاليا، بزيادة 600 ألف برميل في يونيو الماضي.

وبسؤاله عن حجم الاستثمارات، قال إن ليبيا ستنفق خلال العام الجاري نحو أربعة مليارات دولار في قطاع النفط، على أن ترتفع إلى ما بين 12 و15 مليار دولار العام المقبل مع شركائها من الشركات، ولم يستبعد انضمام ليبيا إلى منظمة غاز شرق المتوسط كدولة عضو.