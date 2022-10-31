بن قدارة: اتفقنا مع «إيني» و«بي بي» لبدء الحفر وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط والحمادة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن ليبيا توصلت إلى اتفاق مع شركتي «إيني» الإيطالية و«بي بي» البريطانية لبدء عمليات الحفر والإنتاج للغاز بمنطقتين في البحر المتوسط والحمادة، منوهًا بأن لدى ليبيا حقل غاز يشبه حقل «ظهر» المصري لكن باحتياطات أكبر.

وردًا على سؤال حول إمكانية ليبيا المساهمة في تلبية الاحتياجات الأوروبية وتعويض نقص الإمدادات الروسية، قال بن قدارة في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، اليوم الإثنين، إن «أوروبا عندها نقص في الغاز تحديدًا، ولدينا أكبر حصة في مياه البحر المتوسط تتراوح بين 250 كلم و300 كيلو متر، ونتوقع أن تكون لنا فرصة كبيرة لإنتاج الغاز في ليبيا وتصديره».

وأوضح بن قدارة أن «مؤسسة النفط اتفقت مع شركة «بي بي» للبدء في الحفر بمنطقة «سي» في البحر المتوسط، بالإضافة إلى مناطق برية منها الحمادة، حيث من المتوقع أن تكون بها عشرات التريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز»، مشيرًا إلى أن «حقل الغاز بالبحر المتوسط شبيه بحقل ظهر المصري لكنه أكبر منه».

8 مليارات دولار استثمارات مرتقبة لـ«إيني» لتطوير حقل غاز ليبي

وأضاف بن قدارة أن شركة «إيني» الإيطالية، ومؤسسة النفط، ستضخان استثمارات مشتركة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل لإنتاج الغاز الطبيعي في غرب ليبيا، لافتًا إلى أن حجم احتياطات الحقل سيُعلن بعد البدء في عمليات الإنتاج.

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وذكر بن قدارة أن احتياطات ليبيا المؤكدة من الغاز بشكل عام تتجاوز 80 تريليون قدم مكعبة، متوقعصا إعلان جدول زمني من جانب شركتي «إيني» و«بي بي» لتحديد موعد عمليات الإنتاج وحجم الكميات المتواجدة بالحقل الجديد.