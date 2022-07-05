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«بي بي»: ليبيا الثامنة عربيا في إنتاج الغاز.. و«الانقسامات» تحد من رفعه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 12:51 مساء
«بي بي»: ليبيا الثامنة عربيا في إنتاج الغاز.. و«الانقسامات» تحد من رفعه
معمل الغاز في حقل أبو الطفل، (أرشيفية: الإنترنت)
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حافظت ليبيا على مرتبة متواضعة ضمن الدول العشر العربية الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي، مفوتة الاستفادة من ارتفاع أسعاره لمستويات تاريخية، وفق آخر البيانات الصادرة عن شركة «بي بي» البريطانية.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن «بي بي» في يونيو الماضي ضمن المراجعة الإحصائية السنوية للشركة البريطانية أسماء 10 دول تُعد أكبر الدول العربية المنتجة للغاز الطبيعي خلال 2021.

وجاءت ليبيا خلالها في المرتبة الثامنة مع «الانقسامات السياسية» التي تعانيها البلاد منذ سنوات التي أخرت رفع إنتاجها. وتبين الإحصائية أن الإنتاج الليبي من الغاز الطبيعي ارتفع خلال العام الماضي إلى 12.4 مليار متر مكعب سنويا، مقابل 12.1 مليار متر مكعب في 2020. في حين يبقى قطاعي النفط والغاز يعانيان تذبذبا بسبب «الوضع السياسي الهش والانقسامات» ما يحد من إمكانات النمو أكثر.

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قطر الأولى عربيا في إنتاج الغاز
وجاءت قطر في المرتبة الأولى بإنتاج 177 مليار متر مكعب خلال 2021 والسعودية في المرتبة الثانية بإنتاج 117.3 مليار متر مكعب، ثم الجزائر 100.8 مليار متر مكعب، ومصر 67.8 مليار متر مكعب، والإمارات 57 مليار متر مكعب، تليها سلطنة عمان 41.8 مليار متر مكعب، والكويت 17.4 مليار متر مكعب، ثم ليبيا 12.4 مليار متر مكعب، والعراق 9.4 مليار متر مكعب، وأخيرا سورية 2.9 مليار متر مكعب.

وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية قفزت أسعار الطاقة لمستويات تاريخية في وقت يعمل الغرب على البحث عن بديل للنفط والغاز القادم من موسكو، وقد ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي عالميا بنحو 4.8% في العام الماضي ليصل إلى 4036.9 مليار متر مكعب، مقابل 3861.5 مليارا في العام السابق له، حسب شركة «بي بي».

وتراجعت صادرات النفط الليبية إلى ما يقرب من ثلث ما كانت عليه العام الماضي حيث أدى عدم الاستقرار السياسي إلى تعليق الشحنات من اثنين من موانئها الرئيسية. ويهدد انخفاض الإمدادات الليبية بضغوط أكبر على سوق النفط العالمية، في أعقاب غزو أوكرانيا، مع ارتفاع خام برنت بنحو 40% هذا العام.

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط قيمة الخسائر الناجمة عن إغلاقات المنشآت النفطية بنحو 16 مليار دينار ليبي أي 3 مليارات دولار حتى الأول من يوليو الجاري. وقالت المؤسسة في بيان، إن الإنتاج النفطي انخفض بشكل حاد، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 و409 ألف برميل في اليوم، بانخفاض قدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، علاوة على فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل «الفارغ»، وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول «أبوالطفل».

يشار إلى أن المبادرة المشتركة لمراقبة السوق الليبية تأسست في يونيو 2017، وتتلقى تمويلها من مكتب المساعدة الأمريكية للكوارث الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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