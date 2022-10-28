مجلس الأمن يشدد على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على «أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية ، وحث «المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الاتفاق على خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد ، على أساس دستوري وقانوني»

وعبر المجلس، في قراره رقم 2656 لعام 2022 عن «أسفة لعدم تحقيق عدد من نتائج خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف في شهر مارس 2021». وأكد أن «الأهداف والمبادئ التي تنظمها على النحو المبين في خارطة طريق LPDF ، ولا سيما المادتان 1 و 2 و 6، لا تزال ذات صلة بالعملية السياسية، بما في ذلك مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية».

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

ودعا القرار الأممي «جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بالكامل ، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في 8 أكتوبر 2021».

- مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن

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- مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

وفي وقت سابق الجمعة، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022. توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.

يشار إلى أن المجلس صوت في يوليو الماضي، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط حتى 31 أكتوبر بسبب خلاف بين الدول الكبرى وإصرار موسكو وقتها على التمديد لثلاثة أشهر فقط.