مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

صوت مجلس الأمن بالإجماع منذ قليل على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022. توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.

يشار إلى أن المجلس صوت في يوليو الماضي، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط حتى 31 أكتوبر بسبب خلاف بين الدول الكبرى وإصرار موسكو وقتها على التمديد لثلاثة أشهر فقط.

في إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي.. باتيلي غير متفائل

وشرع ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مهمته رسميا من طرابلس قبل أسبوعين أجرى خلالها سلسلة من المشاورات مع طيف واسع من الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين إلى جانب ممثلي المجتمع المدني. كما رسم صورة سوداوية عن الأوضاع السياسية في ليبيا في أولى إحاطاته أمام مجلس الأمن منذ تسلمه مهامه، حيث قال «إن الأزمة السياسية لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية».

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وأعرب المبعوث الأممي عن تخوفه من احتمالات تأخر إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في البلاد؛ بسبب غياب إجراءات ملموسة، وتعثر الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات.

والتقى باتيلي، أمس الخميس، في مدينة سرت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» حيث حضر اجتماعا مغلقا في أول التئام للهيئة منذ توقف اجتماعاتها في شهر أبريل الماضي على خلفية تعليق ممثلي قوات القيادة العامة مشاركتهم في أشغالها؛ بسبب اتهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة باتخاذ إجراءات مخالفة للاتفاق السياسي، منها قطع رواتب منتسبي الجيش.