Atwasat

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 05:02 مساء
مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
أعضاء مجلس الأمن يصوتون بالإجماع على القرار رقم 2656 لسنة 2022 القاضي بتمديد مهمة البعثة الأممية لدى ليبيا لمدة عام، الجمعة 28 أكتوبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

صوت مجلس الأمن بالإجماع منذ قليل على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022. توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.

يشار إلى أن المجلس صوت في يوليو الماضي، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط حتى 31 أكتوبر بسبب خلاف بين الدول الكبرى وإصرار موسكو وقتها على التمديد لثلاثة أشهر فقط.

في إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي.. باتيلي غير متفائل
وشرع ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مهمته رسميا من طرابلس قبل أسبوعين أجرى خلالها سلسلة من المشاورات مع طيف واسع من الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين إلى جانب ممثلي المجتمع المدني. كما رسم صورة سوداوية عن الأوضاع السياسية في ليبيا في أولى إحاطاته أمام مجلس الأمن منذ تسلمه مهامه، حيث قال «إن الأزمة السياسية لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية».

- أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن
- باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا
- مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

وأعرب المبعوث الأممي عن تخوفه من احتمالات تأخر إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في البلاد؛ بسبب غياب إجراءات ملموسة، وتعثر الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات.

والتقى باتيلي، أمس الخميس، في مدينة سرت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» حيث حضر اجتماعا مغلقا في أول التئام للهيئة منذ توقف اجتماعاتها في شهر أبريل الماضي على خلفية تعليق ممثلي قوات القيادة العامة مشاركتهم في أشغالها؛ بسبب اتهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة باتخاذ إجراءات مخالفة للاتفاق السياسي، منها قطع رواتب منتسبي الجيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعبر عن سروره لأن «تويتر» أصبحت الآن «في أياد أمينة»

ترامب يعبر عن سروره لأن «تويتر» أصبحت الآن «في أياد أمينة»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد

أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد
توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»

توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»
إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه

إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه
البنتاغون: السلاح النووي يهدف الى ردع «أي هجوم استراتيجي»

البنتاغون: السلاح النووي يهدف الى ردع «أي هجوم استراتيجي»
البنتاغون: روسيا خطر والصين تمثل «التحدي الأساسي» لنا

البنتاغون: روسيا خطر والصين تمثل «التحدي الأساسي» لنا
بوتين: العالم يدخل في العقد الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية

بوتين: العالم يدخل في العقد الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية
«هذا المساء»: اجتماع في لندن بخصوص ليبيا

«هذا المساء»: اجتماع في لندن بخصوص ليبيا
«وسط الخبر»: يوم التحرير.. تحررنا ولم يتحرر الوطن؟

«وسط الخبر»: يوم التحرير.. تحررنا ولم يتحرر الوطن؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل

الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل
حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا بتهمة اختلاس 700 ألف دولار

حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا بتهمة اختلاس 700 ألف دولار
تعرف إلى أهمية العناية بالبشرة قبل النوم

تعرف إلى أهمية العناية بالبشرة قبل النوم
الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»

الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
5 دول غربية ومصر وتركيا تؤكد دعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا
5 دول غربية ومصر وتركيا تؤكد دعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا
الأداء الأسبوعي لـ«الدينار الليبي» في السوقين الرسمية والموازية (22 -27 أكتوبر 2022)
الأداء الأسبوعي لـ«الدينار الليبي» في السوقين الرسمية والموازية ...
«إيرباص» تعلن التفاوض على تسوية قضية رشاوى تعود إلى عهد القذافي
«إيرباص» تعلن التفاوض على تسوية قضية رشاوى تعود إلى عهد القذافي
إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا
إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا
مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن
مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح ......
مجلس الأمن يدعو إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»
مجلس الأمن يدعو إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ......
«التربية والتعليم» تعلن موعد نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
«التربية والتعليم» تعلن موعد نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام......
مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ......
إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا
إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط