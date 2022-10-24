باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن الجمود السياسي في ليبيا «متواصل دون أي نهاية في هذا النفق المظلم الذي طال أمده في» البلاد، لافتًا إلى أنه «لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من الفترة الانتقالية».
وأكد باتيلي، في إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، اليوم الإثنين، أنه قرر التشاور مع كل الجهات الفاعلة السياسية والأمنية وممثلين من المجتمع المدني «للحصول على فهم أفضل للوضع في ليبيا»، معربًا عن امتنانه لهم جميعا.
باتيلي: خلافات عميقة في ليبيا
وأضاف بايتلي أن «هناك اختلافات عميقة لا تزال قائمة لكيفية تخطي ليبيا للأزمة الراهنة»، مشيرًا إلى أنه «بعد الإدانة واسعة النطاق لوجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والتدخل الأجنبي في شؤون البلاد، لذلك قلت لهم لا بد أن يتأتى الحل من داخل ليبيا، وقلت للقادة إن عليهم الاستماع للشعب».
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