باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن الجمود السياسي في ليبيا «متواصل دون أي نهاية في هذا النفق المظلم الذي طال أمده في» البلاد، لافتًا إلى أنه «لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من الفترة الانتقالية».

وأكد باتيلي، في إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، اليوم الإثنين، أنه قرر التشاور مع كل الجهات الفاعلة السياسية والأمنية وممثلين من المجتمع المدني «للحصول على فهم أفضل للوضع في ليبيا»، معربًا عن امتنانه لهم جميعا.