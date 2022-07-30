مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

القاهرة - بوابة الوسط

حث مجلس الأمن المؤسسات والسلطات الليبية على «ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام».

وأقر المجلس في قراره رقم 2647 الصادر أول من أمس الخميس «بالحاجة إلى حماية النساء ومنظمات حقوق المرأة وبناة السلام من التهديدات والأعمال الانتقامية»، مؤكدًا دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لتسهيل انخراط ومشاركة أوسع للنساء من جميع أطياف المجتمع الليبي في العملية السياسية والمؤسسات العامة، مع الاعتراف بضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لجميع الليبيين».

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وركز القرار رقم 2647 على الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول الديمقراطي.