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مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 10:09 صباحا
مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي
جلسة لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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حث مجلس الأمن المؤسسات والسلطات الليبية على «ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام».

وأقر المجلس في قراره رقم 2647 الصادر أول من أمس الخميس «بالحاجة إلى حماية النساء ومنظمات حقوق المرأة وبناة السلام من التهديدات والأعمال الانتقامية»، مؤكدًا دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لتسهيل انخراط ومشاركة أوسع للنساء من جميع أطياف المجتمع الليبي في العملية السياسية والمؤسسات العامة، مع الاعتراف بضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لجميع الليبيين».

- ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا 
- مجلس الأمن يدعو للتخطيط لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة في ليبيا
-  مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر

وركز القرار رقم 2647 على الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول الديمقراطي.

مبادرة «نون» والبعثة الأممية
وفي الأسبوع الماضي أعربت نساء ليبيات «تكنوقراط» يمثلن مبادرة «نون» الناشئة في لقاء مع ممثلين للبعثة الأممية عن مخاوفهن إزاء الوضع الحالي في ليبيا. وأشار التجمع النسائي إلى «الحاجة لإجراء الانتخابات»، مشددات على «ضرورة تحسين الوضع الأمني كونه لا يزال العائق الرئيسي الذي يحول دون مشاركة المرأة في ليبيا بشكل كامل وتمتعها بالحقوق المدنية والسياسية».

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