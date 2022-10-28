مجلس الأمن يدعو إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مجلس الأمن إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الأطراف الليبية «قدمت في السابق ضمانات قوية لدعم و احترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية وكذلك الانتخابات النتائج».

وأعرب المجلس، في قراره رقم 2656 عن دعمه «لاستئناف تيسير المشاورات الليبية الداخلية لخلق الظروف والظروف، بما في ذلك بيئة آمنة، من أجل الانتخابات على أساس دستوري وقانوني لإنهاء الفترة الانتقالية».

مجلس الأمن يصوت لصالح تمديد ولاية البعثة الأممية

وفي وقت سابق، صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022. توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.

و قبل أسبوعين, شرع ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مهمته رسميا من طرابلس، وأجرى خلالها سلسلة من المشاورات مع طيف واسع من الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين إلى جانب ممثلي المجتمع المدني. كما رسم صورة سوداوية عن الأوضاع السياسية في ليبيا في أولى إحاطاته أمام مجلس الأمن منذ تسلمه مهامه، حيث قال «إن الأزمة السياسية لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية».