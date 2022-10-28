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باتيلي: استعداد أممي لدعم ليبيا في إدارة الأسلحة والذخائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 12:22 مساء
باتيلي: استعداد أممي لدعم ليبيا في إدارة الأسلحة والذخائر
جانب من اجتماع أعضاء لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي، الأربعاء 27 أكتوبر 2022 . (بوابة الوسط)
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عبر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الجمعة، استعداد البعثة الأممية لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والجهات السياسية والأمنيه الفاعلة، معتبرا أن توافر الإرادة السياسية أمر هام للغاية لتحقيق هذه الغاية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمبعوث الأممي عبر حسابه على موقع «تويتر» تحدث فيها عن احتفال الأمم المتحدة بأسبوع نزع السلاح، منبها إلى دور الأمم المتحدة في خلق عالم أفضل لجميع الشعوب على مدى السنوات الـ77 الماضية.

وقال باتيلي: «في ليبيا، يتعرض السلام والاستقرار للخطر نظرا لانتشار الأسلحة والتي غالبا ما تكون في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية وخارج سيطرة الدولة، ما يلعب دورا محوريا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية».

«5+5» تنشئ لجنة لتصنيف التشكيلات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة
وفي وقت سابق اليوم، أعلن باتيلي، موافقة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على إنشاء لجنة فرعة مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة من ليبيا. وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «وفقًا للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية».

- باتيلي: «5+5» وافقت على إنشاء لجنة لتصنيف التشكيلات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة
- باتيلي يحث لجنة «5+5» على المضي قدما نحو استقرار ليبيا
- باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية
- باتيلي لليبيين: لا تسمحوا لأنفسكم بالانقسام بتأثير من السياسيين

وحضر باتيلي، أمس الخميس، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها في سرت، حيث ناقش معهم «البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار» في ليبيا، ودعاهم إلى «تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا».

باتيلي يدعو الليبيين إلى الوحدة وعدم الانقسام
ولاحقا، شارك باتيلي في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة مع أعيان وشيوخ ليبيين من مختلف المناطق. ودعا خلال الاجتماع الليبيين إلى أن «يضمنوا عدم وجود انقسامات بينهم أو تكون هناك إملاءات من الخارج أو من السياسيين»، متابعًا: «لا تسمحوا لأنفسكم بالانقسام بتأثير من السياسيين». وأضاف: «نريد لليبيا أن تقف على قدميها مرة أخرى كبلد موحَّد وسائر على طريق الرخاء والسلام»، لافتا إلى أن «ليبيا لديها موارد من النفط والغاز والكثير من الموارد الأخرى»، التي اعتبر أن إدارتها بشكل سليم ستوفر الاحتياجات الأساسية لكل طفل وامرأة.

وأردف باتيلي: «ما أريد إخباركم به هو ضرورة أن يقف جميع الليبيين في سبيل وحدة ورخاء ليبيا، فمن خلال السلام والتضامن يمكن للبلد أن يسقر»، مؤكدًا أن «أي حل يجب أن يأتي من الليبيين لا من الخارج». وتعهد المبعوث الأممي بدعم الليبيين في هذا المسار، ومساندة «أي فعل يفضي إلى الوحدة في مسألة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا بحيث يتمكن الليبيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم».

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