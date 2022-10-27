باتيلي لليبيين: لا تسمحوا لأنفسكم بالانقسام بتأثير من السياسيين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الليبيين إلى أن «يضمنوا عدم وجود انقسامات بينهم أو تكون هناك إملاءات من الخارج أو من السياسيين»، متابعًا: «لا تسمحوا لأنفسكم بالانقسام بتأثير من السياسيين».

جاء ذلك خلال لقاء مساء اليوم الخميس على هامش اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت، بعدد من أعيان وشيوخ ليبيين من مختلف المناطق.

باتيلي يدعو لإدارة سليمة لموارد ليبيا

وأضاف باتيلي: «نريد لليبيا أن تقف على قدميها مرة أخرى كبلد موحَّد وسائر على طريق الرخاء والسلام»، منوها بأن «ليبيا لديها موارد من النفط والغاز والكثير من الموارد الأخرى»، التي اعتبر إدارتها بشكل سليم ستوفر الاحتياجات الأساسية لكل طفل وامرأة.

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باتيلي: القادة العسكريون قاموا بعمل «مهم للغاية» من أجل ليبيا

وقال إن القادة العسكريين الذين التقاهم اليوم من لجنة «5+5» قاموا بعمل «مهم للغاية» من أجل البلاد، حيث «تقع على عاتقهم مسؤولية مستقبل البلاد»، لافتا إلى أنهم تحملوا مسؤوليتهم في العمل معًا من أجل استعادة السلام والتضامن والرخاء في البلاد.

وخاطب المشايخ والأعيان بقوله: «أنتم كقادة مدنيين وزعماء دينيين حضوركم هنا اليوم يظهر أن هناك قادة في ليبيا ملتزمون بتحقيق الاستقرار في ليبيا»، متعهدًا بالعودة مرة أخرى إلى سرت لمزيد من التواصل، مشددًا على ضرورة أن ألا تكون سرت خطًا لوقف إطلاق النار، بل «يجب أن تكون رمزا لوحدة ليبيا»، بحيث يضمن كل المواطنين التنقل من منطقة إلى أخرى.

باتيلي: أي حل يجب أن يأتي من الليبيين لا من الخارج

وأردف باتيلي: «ما أريد إخباركم به هو ضرورة أن يقف جميع الليبيين في سبيل وحدة ورخاء ليبيا، فمن خلال السلام والتضامن يمكن للبلد أن يسقر»، مؤكدًا أن «أي حل يجب أن يأتي من الليبيين لا من الخارج».

وتعهد المبعوث الأممي بدعم الليبيين في هذا المسار، ومساندة «أي فعل يفضي إلى الوحدة في مسألة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا بحيث يتمكن الليبيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم».

وفي تصريحات سابق اليوم الخميس، قال عبدالله باتيلي إنه ناقش مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها في مدينة سرت «البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار» في ليبيا، داعيا أعضاء اللجنة إلى «تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا».

عبدالله باتيلي التقى على هامش اجتماعه مع لجنة «5+5» في سرت عددًا من أعيان وشيوخ ليبيين من مختلف المناطق، الخميس 27 أكتوبر 2022 (الإنترنت)

عبدالله باتيلي التقى على هامش اجتماعه مع لجنة «5+5» في سرت عددًا من أعيان وشيوخ ليبيين من مختلف المناطق، الخميس 27 أكتوبر 2022 (الإنترنت)

عبدالله باتيلي التقى على هامش اجتماعه مع لجنة «5+5» في سرت عددًا من أعيان وشيوخ ليبيين من مختلف المناطق، الخميس 27 أكتوبر 2022 (الإنترنت)