Atwasat

باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 09:57 مساء
باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية
باتيلي يتوسط أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، الأحد 23 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)
alwasat radio

التقى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي رفقة أعضاء من البعثة، اليوم الأحد، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية.

وأشارت رئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس إلى أن توافق اللقاء مع الذكرى الحادية عشر لتحرير ليبيا، وأيضاً الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية وقف اطلاق النار في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

مخرجات لقاء باتيلي مع أعضاء لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية
وأضافت رئاسة الأركان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا على مواصلة الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع يوم 23 أكتوبر 2020.

ويأتي لقاء باتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية بعد يوم من اجتماعه في مدينة بنغازي، مع ممثلي القيادة العامة باللجنة الذين أكدوا من جانبهم أيضا على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

- باتيلي يحث ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5» على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار
- باتيلي يؤكد لـ«باشاغا» التزامه بدعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي
- خلال لقاء حفتر.. باتيلي يؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

باتيلي يلتقي حفتر وباشاغا في بنغازي
وقبل اجتماعه مع ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة في بنغازي، التقى باتيلي كل من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وكذلك رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وخلال لقائه مع حفتر شدد باتيلي على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا. مؤكدا دعم الأمم المتحدة «لحل مستدام مملوك لليبيا لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا»، وفق تغريدات للبعثة الأممية نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

وبشان لقائه مع باشاغا قال المكتب الإعلامي للحكومة إن باتيلي أكد «التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي»، معتبرا أن السبيل للخروج من الأزمة في ليبيا يتمثل في اجتماع الليبيين معا لإيجاد حل ليبي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعتزم باتيلي عقدها مع جميع الأطراف الليبية من أجل الاستماع إليهم والتعرف إلى مواقفهم ورؤاهم بشأن العملية السياسية وكيفية المضي قدما.

لقاء باتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية في طرابلس، الأحد 23 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء باتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية في طرابلس، الأحد 23 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)

مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا

«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي جينبينغ؟

بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي ...
ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية

ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية
رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم ...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعليقا على مخرجات لقاء عقيلة والمشري.. «آمال أفريقية» ببداية حوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية
تعليقا على مخرجات لقاء عقيلة والمشري.. «آمال أفريقية» ببداية حوار...
إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة
إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة
دعوات لتظاهرة حاشدة في إيطاليا ضد تجديد اتفاق الهجرة مع ليبيا
دعوات لتظاهرة حاشدة في إيطاليا ضد تجديد اتفاق الهجرة مع ليبيا
برنامج «وسط الخبر»: 23 أكتوبر.. «عيد التحرير» فهل تحرر الوطن؟
برنامج «وسط الخبر»: 23 أكتوبر.. «عيد التحرير» فهل تحرر الوطن؟
ضبط 301 سيارة وتحرير أكثر من 170 مخالفة وتعديل مروري بطرابلس الكبرى
ضبط 301 سيارة وتحرير أكثر من 170 مخالفة وتعديل مروري بطرابلس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
في «نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب.. حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟
في «نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب.. حقوق ......
باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية
باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة......
«وال»: الدبيبة يمنع الوزراء من التصريحات الصحفية إلا بإذنه
«وال»: الدبيبة يمنع الوزراء من التصريحات الصحفية إلا بإذنه...
ضبط 301 سيارة وتحرير أكثر من 170 مخالفة وتعديل مروري بطرابلس الكبرى
ضبط 301 سيارة وتحرير أكثر من 170 مخالفة وتعديل مروري بطرابلس......
برنامج «وسط الخبر»: 23 أكتوبر.. «عيد التحرير» فهل تحرر الوطن؟
برنامج «وسط الخبر»: 23 أكتوبر.. «عيد التحرير» فهل تحرر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط