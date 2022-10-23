باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي رفقة أعضاء من البعثة، اليوم الأحد، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية.

وأشارت رئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس إلى أن توافق اللقاء مع الذكرى الحادية عشر لتحرير ليبيا، وأيضاً الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية وقف اطلاق النار في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

مخرجات لقاء باتيلي مع أعضاء لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية

وأضافت رئاسة الأركان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا على مواصلة الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع يوم 23 أكتوبر 2020.

ويأتي لقاء باتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية بعد يوم من اجتماعه في مدينة بنغازي، مع ممثلي القيادة العامة باللجنة الذين أكدوا من جانبهم أيضا على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

- باتيلي يحث ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5» على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

- باتيلي يؤكد لـ«باشاغا» التزامه بدعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي

- خلال لقاء حفتر.. باتيلي يؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

باتيلي يلتقي حفتر وباشاغا في بنغازي

وقبل اجتماعه مع ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة في بنغازي، التقى باتيلي كل من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وكذلك رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وخلال لقائه مع حفتر شدد باتيلي على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا. مؤكدا دعم الأمم المتحدة «لحل مستدام مملوك لليبيا لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا»، وفق تغريدات للبعثة الأممية نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

وبشان لقائه مع باشاغا قال المكتب الإعلامي للحكومة إن باتيلي أكد «التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي»، معتبرا أن السبيل للخروج من الأزمة في ليبيا يتمثل في اجتماع الليبيين معا لإيجاد حل ليبي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعتزم باتيلي عقدها مع جميع الأطراف الليبية من أجل الاستماع إليهم والتعرف إلى مواقفهم ورؤاهم بشأن العملية السياسية وكيفية المضي قدما.

لقاء باتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية في طرابلس، الأحد 23 أكتوبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)