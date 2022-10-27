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باتيلي يحث لجنة «5+5» على المضي قدما نحو استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 04:46 مساء
باتيلي يحث لجنة «5+5» على المضي قدما نحو استقرار ليبيا
جانب من اجتماع أعضاء لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي، الأربعاء 27 أكتوبر 2022 . (حساب باتيلي على تويتر)
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قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، إنه ناقش مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها في مدينة سرت «البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار» في ليبيا.

وحث باتيلي في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أعضاء اللجنة على «تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا». وحضر ممثلو اللجنة عن قوات القيادة العامة، وممثلو قوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الاجتماع.

وعقد آخر اجتماع للجنة في يوليو الماضي بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري. وجرى الاتفاق خلال هذا الاجتماع على «حرمة الدم الليبي، وعدم الاقتتال، واستغلال المؤسسة العسكرية للدفاع عن الوطن، ووحدة التراب، ومدنية الدولة، ودعم الانتقال السلمي للسلطة، وضع حلول للنازحين والمهجرين».

- بدء اجتماع لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي (صور)
- باتيلي يصل سرت للاجتماع مع لجنة «5+5»
- باتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية
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لجنة لدراسة وضع المحتجزين واتفاق على تشكيل دوريات لحماية الحدود
كما جرى تشكيل لجنة لدراسة وضع المحتجزين وإيجاد حلول لهم، إضافة إلى النظر في وضع المقاتلين وضحايا العمليات الحربية طيلة السنوات الماضية وإيجاد حلول لها، سواء العلاج أو الدراسة أو إيجاد مشاريع صغرى تتولاها الدولة وصرف تعويضات وجبر ضرر.

وكذلك الاتفاق على تشكيل دوريات لحماية الحدود البرية، وأخرى لحماية الحدود البحرية، وإعطاء تعليمات لسلاح الجو لتفعيل المراقبة، من أجل السيطرة.

وشدد الحداد على ضرورة «عدم تسييس المؤسسة العسكرية وعدم عسكرة الدولة»، متابعا: «نحترم جميع المؤسسات لكن حقوقنا لابد الإيفاء بها، حتى نستطيع تنفيذ كل التكليفات الملقاة على عاتقنا». من جانبه، وصف الناظوري، اللقاءات بالمثمرة والجيدة، موجها كلامه للحكومة ولمجلسي النواب والدولة: «اتركونا في حالنا واصرفوا لنا ميزانيات».

جانب من اجتماع أعضاء لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي، الأربعاء 27 أكتوبر 2022 . (حساب باتيلي على تويتر)
جانب من اجتماع أعضاء لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي، الأربعاء 27 أكتوبر 2022 . (حساب باتيلي على تويتر)
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