وزير الخارجية الإيطالي الجديد: ملتزمون بدعم استقرار ليبيا ووحدتها

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إن بلاده ملتزمة بدعم استقرار ليبيا ووحدتها.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»، أمس الأحد، ردا على التهنئة التي تلقاها من وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، على توليه منصبه الجديد.

وكتب: «شكرا لكِ لأمنياتك الطيبة.. الصداقة بين إيطاليا وليبيا قوية، وسنظل ملتزمين بشكل كامل بتنمية شراكتنا الثنائية ودعم استقرار ليبيا ووحدتها وازدهارها».

تهنئة المنقوش

ويوم السبت الماضي، هنأت المنقوش، تاجاني، قائلة: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي الموثوق به، ومواصلة المسار الذي بدأته مع صديقي العزيز لويغي دي مايو».

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ويوم الجمعة الماضي، قدمت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني قائمة بأسماء أعضاء فريقها الحكومي، الذي يضم 17 رجلا و7 نساء، وضمت تاجاني وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء، وماتيو بيانتيدوزي وزير الداخلية، وكارلو نورديو وزير العدل، وغويدو كروزيتو وزير الدفاع، وجانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد.