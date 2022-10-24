Atwasat

وزير الخارجية الإيطالي الجديد: ملتزمون بدعم استقرار ليبيا ووحدتها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 01:41 مساء
وزير الخارجية الإيطالي الجديد: ملتزمون بدعم استقرار ليبيا ووحدتها
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إن بلاده ملتزمة بدعم استقرار ليبيا ووحدتها.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»، أمس الأحد، ردا على التهنئة التي تلقاها من وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، على توليه منصبه الجديد.

وكتب: «شكرا لكِ لأمنياتك الطيبة.. الصداقة بين إيطاليا وليبيا قوية، وسنظل ملتزمين بشكل كامل بتنمية شراكتنا الثنائية ودعم استقرار ليبيا ووحدتها وازدهارها».

تهنئة المنقوش
ويوم السبت الماضي، هنأت المنقوش، تاجاني، قائلة: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي الموثوق به، ومواصلة المسار الذي بدأته مع صديقي العزيز لويغي دي مايو».

- المنقوش تهنئ وزير الخارجية الإيطالي الجديد: نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي
- رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي
- إيطاليا تتصدر شركاء ليبيا التجاريين بقيمة 6.37 مليار يورو

ويوم الجمعة الماضي، قدمت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني قائمة بأسماء أعضاء فريقها الحكومي، الذي يضم 17 رجلا و7 نساء، وضمت تاجاني وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء، وماتيو بيانتيدوزي وزير الداخلية، وكارلو نورديو وزير العدل، وغويدو كروزيتو وزير الدفاع، وجانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»

«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال المونديال

قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال ...
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب ...
وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها

وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
اختتام أعمال مؤتمر موسم التنمية «بنغازي 2033»
اختتام أعمال مؤتمر موسم التنمية «بنغازي 2033»
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
انطلاق الدورة التدريبية في صناعة الخبز بطرابلس
انطلاق الدورة التدريبية في صناعة الخبز بطرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
المزيد
ترحيل 137 مهاجرا إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة
ترحيل 137 مهاجرا إلى نيجيريا عبر مطار مصراتة...
فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في الخمس وزلة
فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في الخمس وزلة...
وزير الخارجية الإيطالي الجديد: ملتزمون بدعم استقرار ليبيا ووحدتها
وزير الخارجية الإيطالي الجديد: ملتزمون بدعم استقرار ليبيا ......
انطلاق الدورة التدريبية في صناعة الخبز بطرابلس
انطلاق الدورة التدريبية في صناعة الخبز بطرابلس...
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط