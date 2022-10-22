المنقوش تهنئ وزير الخارجية الإيطالي الجديد: نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، نظيرها وزير الخارجية الإيطالي الجديد أنطونيو تاياني.

وكتبت المنقوش عبر حسابها بموقع «تويتر» اليوم السبت: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي الموثوق به، ومواصلة المسار الذي بدأته مع صديقي العزيز لويغي دي مايو».

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24 وزيرًا في الحكومة الإيطالية الجديدة

وأمس الجمعة، قدمت رئيسة الحكومة الإيطالية المكلفة جورجا ميلوني قائمة بأسماء أعضاء فريقها الحكومي، الذي يضم 17 رجلاً و7 نساء.

وضمت القائمة: أنطونيو تاياني وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء. ماتيو بيانتيدوزي وزير الداخلية، كارلو نورديو وزير العدل، غويدو كروزيتّو وزير الدفاع، جانكارلو جورجيتّي وزير الاقتصاد.