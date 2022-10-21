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رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 07:01 مساء
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي
رئيس الوزراء الإيطالية خلال إعلان أسماء تشكيل حكومتها، 21 أكتوبر 2022، (ديكود39)
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أعلنت رئيسة حزب «أخوة إيطاليا» للفاشيين الجدد، جورجيا ميلوني، تشكيلها الحكومي الذي من المقرر أن يحلف اليمين الدستورية غدا السبت.

وسيكون للحكومة نائبان لرئيس مجلس الوزراء، أحدهم أنطونيو تاجاني (69 عامًا)، وهو نائب الرئيس ومنسق حزب «فورتسا إيطاليا» بقيادة سيلفيو برلسكوني والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، وهو يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

والنائب الآخر هو ماتيو سالفيني (49 عاما)، زعيم حزب الرابطة، وعيين أيضا وزيرا للبنية التحتية والنقل، حيث سيكون له نصيب الأسد من أموال الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي المخصصة لإيطاليا مع أكثر من 62 مليار يورو لإدارة من إجمالي 191.5، كما جرى اختيار جيوفانباتيستا فازولاري (50 عامًا)، الذي كان بجانب جورجيا ميلوني منذ أكثر من عقد، وكيلاً لمجلس الوزراء.

واختير ماتيو بيانتيدوسي (59 عاما) وزيرا للداخلية. وهو يشغل حاليًا منصب محافظ روما العاصمة، وجويدو كروسيتو (59 عاما)، وزيرا للدفاع، ورافاييل فيتو (53 عامًا) وزيرًا للشؤون الأوروبية، وأدولفو أورسو (65 عاماً)، وزيرا للتنمية الاقتصادية، وجيانكارلو جيورجيتي (55 عاما)، وزيرا للاقتصاد والمالية، وباولو زانجريلو (61 عامًا)، وزيرا للتحول البيئي، وألفريدو مانتوفانو، (64 عاما)، وكيلا لرئاسة مجلس الوزراء.

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