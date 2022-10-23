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اكتمال تطوير منظومة التحكم في محركات ضواغط الغاز بحقل مسلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 01:35 مساء
اكتمال تطوير منظومة التحكم في محركات ضواغط الغاز بحقل مسلة
عمال وموظفون بشركة الخليج العربي للنفط بعد مساهمتهم في مشروع تطوير محركات ضواغط الغاز. (الشركة)
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، اليوم الأحد، الانتهاء من مشروع تطوير منظومة التحكم في سرعة محركات ضواغط الغاز بحقل مسلة، مما يسهم في توفير الطاقة اللازمة للإنتاج بحقول مسلة وماجد والسرير.

وقالت الشركة في بيان، إن هذا الإنجاز تحقق «بالرغم النقص الشديد بقطع الغيار وشح الميزانيات»، منوهة بأن المشروع قامت بتنفيذه احدى الشركات المتعاقدة مع «أجوكو»، وذلك تحت إشراف ومتابعة منسقة الصيانة مسلة.

استكمال جميع مراحل مشروع التحكم في ضواغط الغاز
وأشارت إلى الانتهاء من استبدال منظومة التحكم الخاصة بضاغط غاز المرحلة الأولى والثانية «A و B»، وتشغيل محطة الغاز على نظام التحكم الجديد؛ وبذلك تكون جميع مراحل المشروع قد استكملت حسب المخطط له وإدخال جميع المراحل للتشغيل بنجاح.

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إنجاز يسمح بزيادة الإنتاج النفطي
واعتبر البيان أن «الانتهاء من هذا المشروع سوف يكون له دور إيجابي كبير على كفاءة عمل محطة ضواغط الغاز التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية مولدات الطاقة بالغاز بحقل مسلة»، وهو ما يؤمن الطاقة الكهربائية اللازمة للإنتاج ضمن امتياز حقول مسلة والسرير وماجد.

وقدم مسؤولون في حقل مسلة شهادات تقديرية إلى الوحدات التي كان لها الدور الفعال في إنجاح هذا المشروع «تقدير لما بذلوه من إخلاص وجهود في سبيل الدفع بعجلة الإنتاج».

تكريم عمال وموظفون بشركة الخليج العربي للنفط بعد مساهمتهم في مشروع تطوير محركات ضواغط الغاز. (الشركة)
تكريم عمال وموظفون بشركة الخليج العربي للنفط بعد مساهمتهم في مشروع تطوير محركات ضواغط الغاز. (الشركة)
عمال وموظفون بشركة الخليج العربي للنفط بعد مساهمتهم في مشروع تطوير محركات ضواغط الغاز. (الشركة)
عمال وموظفون بشركة الخليج العربي للنفط بعد مساهمتهم في مشروع تطوير محركات ضواغط الغاز. (الشركة)
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