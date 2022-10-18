شركة «رأس لانوف» تعلن اقتراب إعادة تشغيل مصنع الإثيلين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، نجاح تشغيل منظومة ضاغط تبريد غاز الإثيلين «R-14»، متوقعة إعادة افتتاح مصنع الإيثلين «قريبا جدا».

وأثنت الشركة في بيان مقتضب، على جهود مستخدميها ومجلس إدارتها، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار العمل على إعادة تشغيل مصنع الإثيلين المتوقف منذ أكثر من عشر سنوات.

- مراحل نهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين بشركة «رأس لانوف» (صور)

وقبل عام، أكدت شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز بدء تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين، بعد نجاح أول اختبارات التشغيل المنفرد لتوربينة ضاغط الإثيلين (1- RT- 14) .

وأوضحت الشركة، في بيان، أن رجال المصنع في أقسام الصيانة والتشغيل والإدارات المعنية يسهمون في البدء فعليا في عملية التشغيل المنفرد للتوربينات الرئيسية بالمصنع، وأشارت إلى أنه من المقرر إجراء اختبار باقي التوربينات الرئيسية تباعا، فيما تشير المؤشرات إلى أن إعادة التشغيل على ما يرام.

شركة «رأس لانوف» تعلن اقتراب إعادة تشغيل مصنع الإثيلين، 18 أكتوبر 2022. (صفحة الشركة على فيسبوك)

شركة «رأس لانوف» تعلن اقتراب إعادة تشغيل مصنع الإثيلين، 18 أكتوبر 2022. (صفحة الشركة على فيسبوك)

شركة «رأس لانوف» تعلن اقتراب إعادة تشغيل مصنع الإثيلين، 18 أكتوبر 2022. (صفحة الشركة على فيسبوك)