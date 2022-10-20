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عون يبحث عودة شركات الفلبين للعمل في قطاع النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 03:35 مساء
عون يبحث عودة شركات الفلبين للعمل في قطاع النفط والغاز
وزير النفط والغاز محمد عون في لقائه مع القائم بالأعمال الفلبين لدى ليبيا، 20 أكتوبر 2022. (وزارة النفط والغاز
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اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، مع القائم بالأعمال الفلبيني لدى ليبيا آلان جابريولا، اليوم الخميس، لمناقشة التعاون مع شركات الفلبين وعودتها إلى العمل في قطاع النفط والغاز.

وقالت وزارة النفط في بيان اليوم إن الاجتماع شمل القائم بالأعمال الفلبيني ووفدا مرافقا له، فيما ضم الجانب الليبي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة مصطفى عيسى، ومدير عام الجودة والسلامة عبدالناصر قنيدي، بجانب الموظفين بوزارة الخارجية عبدالحميد عبدالله المقرحي، وإسماعيل عبدالهادي العربي.

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تعاون ليبي- فلبيني في إطار القانون؟
وتناول الطرفان مجالات التعاون مع الشركات الفلبينية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز وآفاق التعاون؛ فيما قدم عون «نبذة عن آليات التعاون المشترك بين البلدين في إطار القوانين النافذة في الدولة الليبية»، حسب البيان.

جانب من لقاء الوفد الفلبيني بمقر وزارة النفط والغاز. (وزارة النفط والغاز)
جانب من لقاء الوفد الفلبيني بمقر وزارة النفط والغاز. (وزارة النفط والغاز)
جانب من لقاء الوفد الفلبيني بمقر وزارة النفط والغاز. (وزارة النفط والغاز)
جانب من لقاء الوفد الفلبيني بمقر وزارة النفط والغاز. (وزارة النفط والغاز)
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