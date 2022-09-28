عون يبحث عودة الشركات الإنجليزية للعمل في قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا، كارولين هوريندال، مجالات التعاون مع الشركات الإنجليزية الرائدة، وعودتها للعمل في قطاع النفط والغاز في مجال الاستشكاف بالمناطق البرية والبحرية.

جاء ذلك في لقاء اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية مصطفى عبدالله بن عيسى، ومدير عام الجودة والصحة والسلامة والبيئة عبد الناصر الأمين قنيدي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية عادل فرج جبريل، ومدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي عاصم محمد أبوزيد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وقدم عون نبذة عن آليات التعاون المشترك بين البلدين في إطار القوانين النافذة في الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز، مؤكدا التزام الدولة الليبية والوزارة بالتقليل من الانبعاثات الكربونية، حيث تشكلت لجنة من مختلف القطاعات لإعداد تصور في هذا الصدد.

وأكد الوزير أهمية دور المملكة المتحدة الاقتصادي والسياسي للمساهمة في استقرار الدولة الليبية، وبدورها أشارت هوريندال إلى أهمية أمن ليبيا واستقرارها الاقتصادي، واستعداد الشركات البريطانية للمساهمة في قطاع الطاقة الليبي.