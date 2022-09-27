عون يبحث مع سفير تونس عودة الشركات التونسية للعمل في قطاع النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد عجيلي، عودة الشركات التونسية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

جاء ذلك خلال استقباله السفير التونسي، أمس الإثنين، في طرابلس، حيث رجب بعقد اجتماعات حول صناعة النفط على الأراضي الليبية، مؤكدا قدرة الدولة بما لديها من خبرة في مجال الاستكشاف والإنتاج لتقديم المساعدة الفنية والقانونية لتونس.

وتحدث الوزير عن أهمية دولة تونس لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية، ودورها في احتضان العديد من قواعد الإمداد لهذه العمليات، واقترح سفير تونس لدى ليبيا عقد ورشة عمل بين الجهات المعنية بالصناعة النفطية في البلدين.