إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و185 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وانخفض الإنتاج بشكل هامشي، مقارنة بآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة، يوم الجمعة الماضي، حين كان الإنتاج يبلغ مليونًا و186 ألف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 47 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيان للمؤسسة اليوم.

الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارا و83 مليون قدم مكعب خلال الساعات الـ24 الماضية، بانخفاض يقدر بنحو 83 مليون قدم مكعبة عن الاستهلاك المعلن يوم الجمعة الماضي.

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و186 ألف برميل

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بواقع 848 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و139 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و62 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و34 مليون قدم لمصانع الأسمنت.