Atwasat

إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 03:44 مساء
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل
منشآت بحقل الفيل النفطي. (أرشيفية: شركة مليتة للنفط والغاز)
alwasat radio

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و185 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وانخفض الإنتاج بشكل هامشي، مقارنة بآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة، يوم الجمعة الماضي، حين كان الإنتاج يبلغ مليونًا و186 ألف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 47 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيان للمؤسسة اليوم.

الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي
وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارا و83 مليون قدم مكعب خلال الساعات الـ24 الماضية، بانخفاض يقدر بنحو 83 مليون قدم مكعبة عن الاستهلاك المعلن يوم الجمعة الماضي.

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و186 ألف برميل

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بواقع 848 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و139 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و62 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و34 مليون قدم لمصانع الأسمنت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم

اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
الرقابة الإدارية: صناديق الإعمار «استنزاف للمال العام»
رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا
رسميا.. أبو رزيزة يتسلم من الحافي مهام رئاسة المحكمة العليا
رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها
رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل
إحالة حوافظ مرتبات أغسطس لموظفي القطاعات العامة بسرت إلى المصارف
إحالة حوافظ مرتبات أغسطس لموظفي القطاعات العامة بسرت إلى المصارف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات ......
القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية
القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل ......
الدبيبة يصدر 3 توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف منحة الزوجة والبنات
الدبيبة يصدر 3 توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف ......
إحالة حوافظ مرتبات أغسطس لموظفي القطاعات العامة بسرت إلى المصارف
إحالة حوافظ مرتبات أغسطس لموظفي القطاعات العامة بسرت إلى ......
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و185 ألف برميل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط