«أجوكو» تؤكد الانتهاء من ربط بئر نفطية بحقل النافورة لزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، اليوم الإثنين، ربط البئر «O-4» بالمنطقة «O AREA - 51)» بحقل النافورة للمساهمة في زيادة الإنتاج.

وأوضحت الشركة أن أعمال الربط جرت بعد جهود كبيرة ومتواصلة استغرقت ساعات طويلة من العمل المتواصل، تمكنت فيه وحدة صيانة الأنابيب بمنسقة الصيانة بحقل النافورة من أعمال الربط واللحام والتوصيل للبئر.

قبل ذلك، أكدت الشركة، اليوم، قيام فرق الصيانة بحقل الحمادة بأعمال صيانة على خطوط نقل الغاز والنفط تحت متابعة وحدة السلامة.

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أعمال صيانة رغم تأخر الميزانيات

وأضافت أن ذلك يأتي في الوقت التي تعاني فيه معظم خطوط نقل النفط والغاز نقصًا حادًا في قطع الغيار والمستلزمات التشغيلية بسبب تأخر الميزانيات.

وتابعت: «الآن فرق العمل تستمر في إنجاز المهام لاستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقفها ومحاولة صيانة ما يمكن صيانته بجهود كبيرة من قبل المهندسين والفنيين بكافة المواقع بالشركة.

بئر نفطية بحقل النافورة. (شركة الخليج العربي للنفط)

بئر نفطية بحقل النافورة. (شركة الخليج العربي للنفط)