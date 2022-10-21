حبس المراجع الداخلي في جامعة الزيتونة بتهمة توريد كتب وهمية بـ40 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس الموظف المسؤول عن المراجعة الداخلية وعضوية لجنة العطاءات في جامعة الزيتونة، بتهمة بتوريد كتب وهمية للجامعة بمبلغ 40 ألف دينار.

المراجع الداخلي في جامعة الزيتونة متهم بتحصيل منافع مادية

وقالت النيابة إنها استجوبت الموظف، عقب «توافر أدلة على ارتكابه جريمة الإضرار العمدي بالمال العام»، والاشتراك مع آخرين في تنفيذ مشروع الحصول على منافع مادية لا يجيزها القانون.

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وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك» بأن المتهم تعمّد تزوير الحقيقة في المستندات الرسمية لإظهار تنفيذ توريد كتب منهجية للجامعة بمبلغ أربعين ألف دينار، وصرف القيمة المالية المترتبة على تنفيذ محل العقد، دون أن وجود توريدات في الواقع.

وأشار البيان إلى إثبات التهمة المنسوب إلى المتهم، ما أدى لحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، والأمر بضبط وإحضار الجناة الغائبين عن الإجراءات.