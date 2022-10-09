بعد حادثة صبراتة.. بريطانيا تطالب بتفكيك الشبكات الإجرامية لاستغلال المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، السلطات الليبية بضرورة العمل على تفكيك «الشبكات الإجرامية» التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد، مشددة على ضرورة التحقيق في حادثة مقتل 15 مهاجرًا في صبراتة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وغردت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، عبر حسابها على «تويتر» بعد مشاركة بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الحادث المأساوي قائلة: «تؤيد المملكة المتحدة هذا البيان تمامًا».

بريطانيا تطالب بتقديم المتورطين في حادثة صبراتة إلى العدالة

وشددت السفيرة البريطانية على أنه «يجب التحقيق في هذا الحادث البغيض وتقديم الجناة إلى العدالة»، كما طالبت السلطات الليبية بضرورة العمل على «معالجة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين وطالبي اللجوء».

- السفارة الأميركية تدعو السلطات الليبية إلى التحقيق بمقتل 15 مهاجرا في صبراتة

- البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لتقديم الجناة في «حادثة صبراتة» إلى العدالة

- «أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

- انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة

كما دعت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في وقت سابق اليوم، السلطات إلى التحقيق في مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء بمدينة صبراتة، وشددت كذلك على ضرورة محاكمة المتورطين في هذا الهجوم وتكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

البعثة الأممية تطالب بتحقيق سريع ومستقل في مقتل المهاجرين

وفي وقت سابق اليوم، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية لضمان إجراء «تحقيق سريع ومستقل وشفاف» وتقديم جميع الجناة المتورطين في الواقعة إلى العدالة، ووصفت الحادثة بأنها عملية «قتل شنيعة».

وقالت البعثة، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، إن الهجوم «تذكير صارخ بضعف الحماية» التي يعاني منها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، و«الانتهاكات الواسعة» لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وإجرامية «تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة»، مشيرة إلى أنه «ورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين».

انتشال 15 جثة متفحة من شاطئ صبراتة

وانتشل متطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة، يوم الجمعة، 15 جثة متفحمة كانت على متن وبجوار قارب، إثر تلقيها بلاغًا بالخصوص من قبل السلطات المحلية في المدينة، على ما أعلن فرع الجمعية عبر صفحته على «فيسبوك».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني في صبراتة - لم تسمه - القول: إن الجثث تعود لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة.