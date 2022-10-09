الليلة في «هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على الكارثة الإنسانية التي شهدتها شواطئ صبراتة، بعدما انتشل متطوعون من جمعية الهلال الأحمر 15 جثة متفحمة كانت على متن وبجوار قارب.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، من بينها دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية لضمان إجراء «تحقيق سريع ومستقل وشفاف» وتقديم جميع الجناة المتورطين في الواقعة إلى العدالة، ووصفت الحادثة بأنها عملية «قتل شنيعة»، وهو ما توافق مع مطالبة السفارة الأميركية لدى ليبيا بضرورة محاكمة المتورطين في هذا الهجوم وتكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

- انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة

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ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني في صبراتة - لم تسمه - قوله إن «الجثث تعود لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة».

ويفتح البرنامج نقاشًا حول أسباب وتداعيات الكارثة الإنسانية، وهل يمكن منع تكرارها، في ظل ضعف الدولة وجشع عصابات الجريمة المنتشرين بسواحل البلاد.