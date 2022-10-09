شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على الشرطة الليبية في الذكرى الـ58 ليوم توحيدها بأقاليم ليبيا (برقة وفزان وطرابلس) في الثامن من أكتوبر العام 1964.

وفي حين أحيت أنحاء البلاد الذكرى من خلال احتفالات رسمية عديدة، ألقى خلالها المسؤولون كلمات داعية للوحدة ونبذ الفرقة، لكن السؤال الأهم الذي يثيره البرنامج يتعلق بواقع الشرطة على مستوى القوة والتنظيم الهيكلي، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وفرض الأمن.

- باستعراض ومهرجان خطابي .. ليبيا تحتفل بيوم توحيد الشرطة بين أقاليم طرابلس وبرقة وفزان

وفي سياق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، لم يسلم جهاز الشرطة من مرض الانقسام الذي حلّ بأغلب مؤسسات الدولة، وهو ما أفقده، بجانب عوامل أخرى، قوته في مجابهة التحديات الأمنية.

ومن المقرر إقامة العديد من الأنشطة المتنوعة على مدى أسبوعين، بأنحاء البلاد، وستتوج بإقامة مهرجان خطابي تكريمًا لعطاء الشرطة، وللتأكيد على أهمية وقيمة العمل الأمني ومساندة المجتمع للشرطة، وفق ما قالت إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة الوسط

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع