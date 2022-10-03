«مركزي البيضاء» يرفع سعر صرف الدينار.. والتطبيق 16 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد، في ديسمبر 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021.

جاء ذلك في بيان نشره المصرف، اليوم الإثنين، على صفحته بموقع «فيسبوك»، برقم 8 لسنة 2022، وبتاريخ 22 سبتمبر 2022. وهو ما يعني أن «المركزي بالبيضاء» قد رفع سعر الدينار، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ويطبق السعر الجديد على العملات الأجنبية المختلفة بداية من الأحد (16 أكتوبر 2022).

على من يطبق القرار؟

ويسري سعر الصرف الجديد على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية، حسب نص القرار.

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وجاء في المادة الثالثة من القرار أنه يعمل في شان التعامل في النقد الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، ووفقا للتشريعات النافذة. فيما نصت المادة الرابعة على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

وأشار البيان إلى عقد مجلس إدارة مركزي البيضاء جلستين متتاليتين في 22 سبتمبر الماضي، قبل اتخاذ القرار.

باشاغا طلب تعديل سعر الصرف

يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، قد طالب في أغسطس الماضي بتعديل سعر صرف الدينار خلال اجتماع عقده مع لجنة السياسات النقدية للمصرف.)

ونشر حساب تابع لحكومة باشاغا على «فيسبوك»، مراسلة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، يطالب فيها بالعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مما يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن الليبي.

وفي ديسمبر من العام 2020، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد تعديل سعر صرف الدينار الواحد ليصبح 0.1555 من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، منذ الثالث من يناير 2021، «على أن يسري السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية».