الطرمال تبحث مع السفيرة البريطانية سبل تذليل الصعوبات أمام المرأة الليبية

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، سبل تذليل التحديات والصعوبات التي تواجه ملف المرأة الليبية على مختلف الأصعدة والمجالات»، حسب منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت الطرمال أمس الأحد «أهمية المشاركة السياسية للمرأة»، معربة عن «استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتقديم الدعم الكامل بإتاحة الفرص المتكافئة لمشاركتها بالانتخابات المقبلة».
السفيرة البريطانية تزور مفوضية الانتخابات
وفي الشهر الماضي، زارت السفيرة البريطانية مقر المفوضية العليا للانتخابات والتقت رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح. حيث اطلعت السفيرة على «ما تقوم به من أعمال تصب في تطوير مختلف مجالات العملية الانتخابية، وتضعها في مستويات عالية من الجهوزية».
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