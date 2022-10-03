الطرمال تبحث مع السفيرة البريطانية سبل تذليل الصعوبات أمام المرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، سبل تذليل التحديات والصعوبات التي تواجه ملف المرأة الليبية على مختلف الأصعدة والمجالات»، حسب منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت الطرمال أمس الأحد «أهمية المشاركة السياسية للمرأة»، معربة عن «استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتقديم الدعم الكامل بإتاحة الفرص المتكافئة لمشاركتها بالانتخابات المقبلة».