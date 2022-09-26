السفيرة البريطانية تجتمع مع السايح وتطلع على الاستعداد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

زارت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هارندل، مقر المفوضية العليا للانتخابات اليوم الإثنين، والتقت رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح.

وقالت المفوضية، في بيان، إن السفيرة اطلعت خلال الزيارة على «ما تقوم به من أعمال تصب في تطوير مختلف مجالات العملية الانتخابية، وتضعها في مستويات عالية من الجهوزية».

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تعاون بين ليبيا وبريطانيا لدعم إجراء الانتخابات عبر البعثة الأممية

وتناول الطرفان أيضًا أوجه الدعم والتعاون الفني بين المفوضية ولندن، وذلك عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن «مدى جدوى هذا الدعم في إرساء المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية».

ونقل البيان عن السفيرة قولها إنها تجدد دعم بريطانيا للانتخابات المرتقبة، مشيدة بـ«الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها».

جانب من لقاء السايح مع السفيرة البريطانية كارول هارندل بمقر مفوضية الانتخابات، 26 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)