السفيرة البريطانية في لقاء مع عدد من السياسيين: دور الأحزاب حيوي للحفاظ على المساحة الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، على «الدور الحيوي» الذي تلعبه الأحزاب في الحفاظ على «المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها».

وأوضحت السفيرة أنها التقت مجموعة من قادة الأحزاب، اليوم الخميس، لمناقشة «الأولويات الحالية» وكيف يمكن للمملكة المتحدة دعم عملهم، واصفة اللقاء بـ«الرائع»، وذلك في منشور على صفحتها بموقع «تويتر».

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تحذير من استخدام القوة في ليبيا

وفي أغسطس الماضي، حذرت السفيرة هورندال من أن «استخدام القوة للوصول إلى السلطة لا يجدي نفعًا»، داعية الطبقة السياسية إلى العمل على الإعداد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وأضافت: «لا يوجد ثمة شخص أو مؤسسة مسؤولة عن الأزمة، والمسؤولية تقع على الجميع». كما أكدت رفضها عودة أعمال العنف في ليبيا، معتبرة أن «العمل المسلح ليس حلًا... ونحن نعمل على عدم سقوط البلاد في دائرة العنف».

السفيرة البريطانية في اجتماعها مع عدد من قادة الأحزاب الليبية، 22 سبتمبر 2022. (حساب السفيرة بموقع تويتر)