شاهد.. انطلاق مهرجان الفروسية الشعبية بمشاركة الدبيبة
القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 06:46 مساء
الدبيبة خلال مشاركته في مهرجان السلام للفروسية الشعبية بمدرسة طريق المطار، 30 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
انطلق اليوم مهرجان السلام للفروسية الشعبية بمدرسة طريق المطار، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وتنظم المهرجان الهيئة الوطنية للفروسية بمشاركة أكثر من 150 عقدا من أعقاد الفروسية الشعبية.
ويتخلل المهرجان عديد العروض لرياضة المهاري واللوحات الثقافية للفنون الشعبية.
من مهرجان السلام للفروسية الشعبية بمدرسة طريق المطار، 30 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
من مهرجان السلام للفروسية الشعبية بمدرسة طريق المطار، 30 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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