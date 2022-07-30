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120 مشاركا يتألقون في مهرجان سرت للفروسية الشعبية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 30 يوليو 2022, 02:30 مساء
120 مشاركا يتألقون في مهرجان سرت للفروسية الشعبية
مدينة سرت تشهد فعاليات مهرجان للفروسية الشعبية (فيسبوك)
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أقيمت بمدينة سرت فعاليات مهرجان للفروسية الشعبية، الجمعة، بمشاركة قرابة مئة وعشرين فارسًا على صهوات جيادهم الأصيلة، والتي تمثل أندية الفروسية الشعبية ببلديتي سرت واهراوة.

وانطلقت فعاليات المهرجان بكلمات لعدد من مشرفي أندية الفروسية الشعبية في سرت واهراوة، شددوا فيها على أهمية المهرجان في التعارف ولم الشمل وتشجيع هذه الرياضة الشعبية.

- اختتام مهرجان نسمة للفروسية الشعبية

وأقيم المهرجان بالمجهود الذاتي بساحة الملهاد الجديد للفروسية بمدخل سرت الشرقي، بحضور جمع من الأهالي وعشاق الفروسية ومدراء عدد من الأندية.

وقدم الفرسان الشعبيون عروضًا مبهرة نالت إعجاب الحضور، وسط الأهازيج الشعبية التي تجسد روح رياضة الفروسية وركوب الخيل.

وشارك في المهرجان كوكبة من الفرسان الشعبيين والفرسان الصغار على صهوات جيادهم الأصيلة.

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