اختتام مهرجان نسمة للفروسية الشعبية

مهرجان نسمة الرابع للفروسية الشعبية يختتم فعالياته تحت شعار «ليبيا للجميع وبالجميع» (بوابة الوسط)

اختُتم، مساء الجمعة، بمدينة نسمة مهرجان نسمة الرابع للفروسية الشعبية، تحت شعار «ليبيا للجميع وبالجميع» وسط حضور شعبي كبير من أهالي المدينة.

وتضمنت فعاليات المهرجان فقرات عديدة متنوعة مثل الأهازيج والأشعار الشعبية، التي تؤكد على المصالحة ولم الشمل، بمشاركة عدد كبير من الفرسان من كل مدن المنطقة الغربية.

وشارك في المهرجان 22 عقدًا من مدن نسمة والشويرف وغريان ومزدة والمشاشية والقواليش وبني وليد وجبل نفوسة، مؤكدين على أهمية مهرجانات الفروسية في لم الشمل بين كل المدن الليبية.

مهرجان نسمة الرابع للفروسية الشعبية يختتم فعالياته تحت شعار «ليبيا للجميع وبالجميع» (بوابة الوسط)

مهرجان نسمة الرابع للفروسية الشعبية يختتم فعالياته تحت شعار «ليبيا للجميع وبالجميع» (بوابة الوسط)

مهرجان نسمة الرابع للفروسية الشعبية يختتم فعالياته تحت شعار «ليبيا للجميع وبالجميع» (بوابة الوسط)

مهرجان نسمة الرابع للفروسية الشعبية يختتم فعالياته تحت شعار «ليبيا للجميع وبالجميع» (بوابة الوسط)

مهرجان نسمة الرابع للفروسية الشعبية يختتم فعالياته تحت شعار «ليبيا للجميع وبالجميع» (بوابة الوسط)

مهرجان نسمة الرابع للفروسية الشعبية يختتم فعالياته تحت شعار «ليبيا للجميع وبالجميع» (بوابة الوسط)