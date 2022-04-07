بالصور.. رئيس الرقابة الإدارية يستقبل اتحاد الفروسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استقبل رئيس الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ومستشار الرقابة عبدالرؤوف النجار، كلًا من رئيس الاتحاد الليبي للفروسية فريد السبعي، وأعضاء الاتحاد عبدالمجيد أبوشكيوة ورفعت الفيتوري وإبراهيم عقيلة.

كما استقبل رئيس الرقابة الفرسان المتوجين بالقلائد في البطولة الأفريقية لقفز الحواجز والفرسان المتوجين بالبطولة الدولية للقدرة والتحمل بتونس.

- الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

- الفارس بوشيبة بطلا للبطولة الوطنية بتونس للقدرة والتحمل

- منتخب قفز الحواجز يتأهب للمشاركة الأفريقية

- منتخب «القدرة والتحمل» يتأهب للمشاركة الدولية

وخلال اللقاء، رحب رئيس الرقابة برئيس الاتحاد الليبي للفروسية، وأعضاء الاتحاد وشكرهم على القلادة الأفريقية والدولية التي تحصل عليها الفرسان الليبيون في الجزائر وتونس.

دعم لا محدود للفروسية الليبية

كما أبدى رئيس الرقابة دعمه اللامحدود للفروسية الليبية في كل المشاركات الدولية لرفع اسم ليبيا عاليًا في كل المحافل العالمية. وشكر رئيس الرقابة الفرسان الليبيين، وهنأهم على القلائد التي تحصلوا عليها خارجيًا. ومن جهته، شكر رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي سليمان الشنطي، على حفاوة الاستقبال وعلى دعمه للفروسية الليبية.

واستعرض رئيس الاتحاد فريد السبعي الصعوبات التي تواجه الفروسية اللييية في مشاركاتها الدولية، وكيفية السبيل لحلحلة ما تواجهه الفروسية الليبية. وأبدى سليمان الشنطي استعداده بحلحلة هذه المشاكل في سبيل إنجاح المشاركات الليبية.

رئيس الرقابة الإدارية يستقبل اتحاد الفروسية. (الإنترنت)

رئيس الرقابة الإدارية يستقبل اتحاد الفروسية. (الإنترنت)

رئيس الرقابة الإدارية يستقبل اتحاد الفروسية. (الإنترنت)

رئيس الرقابة الإدارية يستقبل اتحاد الفروسية. (الإنترنت)

رئيس الرقابة الإدارية يستقبل اتحاد الفروسية. (الإنترنت)