منتخب «القدرة والتحمل» يتأهب للمشاركة الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يتأهب المنتخب الليبي للقدرة والتحمل، للمشاركة في البطولة الدولية التي تستضيفها تونس في السادس والعشرين من مارس الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم 2023.

ويمثل المنتخب الليبي ستة فرسان من القدرة والتحمل ثم اختبارهم خلال بطولة القدرة والتحمل التي استضافتها مدينة صرمان مطلع مارس الجاري.

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