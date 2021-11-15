تأجيل البطولة الدولية لقفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 05:46 مساء
عضو الاتحاد الليبي للفروسية، عبدالمجيد أبوشكيوة. (الإنترنت)

أعلن عضو الاتحاد الليبي للفروسية عبدالمجيد أبوشكيوة، خلال كلمته التي ألقاها في بطولة «السلام لقفز الحواجز» بمصراتة، تأجيل البطولة الدولية التي كانت مقررًا أن تستضيفها ليبيا في الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويأتي إعلان تأجيل البطولة الدولية بسبب إعطاء الفرصة للتجهيز الكامل لميدان البطولة من تجهيز مكان للإسطبلات وتجهيز الميدان، وبسبب طلب الدول المشاركة في البطولة الدولية أخذ الفرصة لإكمال كشوفاتها الطبية لخيلها المشارِكة في البطولة الدولية بليبيا.

وعليه قرر الاتحاد الليبي للفروسية تأجيل البطولة حتى الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، بمدرسة الفروسية بطريق المطار.

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